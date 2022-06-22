為咗賺多啲錢養家，唔少人會辛苦啲打兩份工。而喺日本寫真界有好多女優其實都係打兩份工，因為佢哋原本有份正職，拍寫真只係兼職，好似南桃子呢個美巨乳新人就係其中一位喇。

人如其名

日本寫真界中有好多女優都係人如其名，好似新一代童顏巨乳掌門人天木純咁，真係相當清純可愛，至於健美嬌娃犬童美乃梨，又的確係擁有一對又大又美觀嘅美乳，至於今日同大家見面嘅南桃子亦一樣。

今年25歲嘅佢，雖然五官唔算好標致，不過從某啲角度睇都幾有韻味，特別係佢兩片厚度十足嘅朱唇，令誘惑味道增添幾分。桃子本身亦人如其名，上圍擁有一對分量十足，而且圓潤又堅挺嘅蜜桃形巨乳，而屁股亦又圓又大呈現令人愛不釋手嘅桃子形，而且仲表面光滑白淨，絕對係難得一見嘅極品桃尻，配合埋5呎4吋嘅身高，整副胴體嘅吸睛度相當高！

客串演出

佢喺一次訪問中表示自己原本係一位肥妹仔，後來為咗靚靚而積極減肥，先變成家陣咁火辣婀娜。而擁有豐乳、纖腰同美尻，令佢自言覺得有少少似經典動漫作品《雷朋三世》當中嘅女角色峰不二子，亦因為身材如此誘人，所以一直都獲得身邊嘅朋友大讚特讚，仲叫佢去做寫真女優。

雖然桃子真係入咗行拍寫真，不過只係屬於客串形式，因為佢大學畢業之後就喺一間上市公司做OL，要等佢收工或者放假先可以拍寫真。然而，桃子都唔會話對寫真事業冇咩野心，佢話好想喺未來搵到機會上電視以及成為雜誌嘅封面女郎，希望阿妹可以快啲達成目標啦！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-24-36

最近南桃子頻頻出席好多攝影會活動，從其社交網中就可以見到好多活動花絮以及性感自拍照，盡情欣賞佢嘅婀娜身段喇！