馬拉最強奶媽　露多一點

網紅嘅發展可謂一日千里，此話何解？原因好簡單，隨住網絡發達，只要擁有胸悍身材，加上性感又識冧粉絲，任何國家嘅靚女都能成為網紅，其中就有呢位嚟自馬來西亞嘅Amanda Seet。

胸懷大痣

網紅多不勝數，因此要喺芸芸之中脫穎而出，必然要有與別不同嘅地方，好似呢位被台灣媒體封為馬拉「最強奶媽」嘅Amanda Seet，就知道佢真係「乳」別不同，皆因佢擁有一對誇張嘅激凸豪乳。只係形容為誇張，其實都仲未能夠表達到呢對胸器對眼睛所帶嚟嘅壓迫感，因為佢實在係究極胸器嘅忠實體現，集圓潤、激凸、巨型、白滑同外形美觀呢五種最強嘅標準於一身，試問點可能唔成為吸睛利器？

話雖如此，縱然擁有如此本錢，都要肯行性感路線，並且分享福利相，咁先至能成功吸引網民眼球嘅最有效方法，故此睇佢喺社交平台分享嘅福利相，都係清一色以比堅尼、低胸衫同性感內衣示人，完美呈現一對胸器，而胸前嗰粒痣更係被網民稱為最有魅力部位添！

兩子之母

現居於馬來西亞吉隆坡嘅佢，早喺佢成為網紅之前，已經係一位模特兒，曾為多個品牌拍攝平面廣告，吸金力超強。話說回來，佢被台灣媒體封為「最強奶媽」嘅稱號，其實唔單止係對車頭燈尺寸超勁，因為名副其實係一位人母。

按正常情況嚟講，作為性感網紅都會擔心私生活會影響佢哋喺網民心目中嘅女神地位，故此關於私生活都甚少喺社交平台上分享。只係對佢不但唔擔心呢個問題，反而樂於分享佢嘅生活照，從懷孕初期到後嚟生埋BB，現時育有兩名兒子嘅佢，繼續喺網絡上發放性感撩人嘅福利照，更經常喺貼文上留言，問粉絲佢嘅衣着夠唔夠性感。當然，從另一個角度嚟睇，同時亦係網絡時裝店老闆娘嘅佢，作為自己舖頭嘅生招牌，又何樂而不為呢？

Amanda Seet嘅社交網有逾1,000個貼文，有超過58萬粉絲，人氣真係強勁，當中可以欣賞到好多佢展露白滑巨乳嘅性感火辣照，更可以清楚見到佢心口粒痣，名副其實係露多一點，相當引人入「性」。