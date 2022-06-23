過氣夫妻命運迥異︱Baby 5劇被消失　黃曉明雙劇齊轟咬住唔放

現年33歲的Angelababy（楊穎）與內地頂流男星黃曉明離婚後，不停接劇又頻頻亮相綜藝節目，日捱夜捱只為在內地保持人氣。近日她與內地小鮮肉賴冠霖合演的甜寵劇《愛情應該有的樣子》正在熱播之際，卻被發現在多個內地影視網站上的演員名單被除名，5套以她做女主角掛帥的新舊作品中都未見其名字，只保留宣傳海報，包括《愛》劇，以及未播出的《暮色心約》、《漫影尋踪》、《塵緣》及《渴望生活》。

吳秀波離奇「留名」

當中最令人嘖嘖稱奇的，是她與內地男星吳秀波曾合作《渴》劇，惟男方於3年多前被爆背妻偷食內地女星陳昱霖，因而遭全面封殺，劇集亦播出無期，不過在內地影視網站中，劇集簡介的演員名字仍保留被官方點名為「劣迹藝人」的吳秀波，反而不見Baby的名字。

「Angelababy除名」事件相當耐人尋味，網上傳出多種揣測。當中有網民聯想起盛傳捲入政治問題而成為「劣迹藝人」的趙薇，在她「人間蒸發」前，所有影視作品亦是突然被多個平台「清零式下架」，而今次Baby被除名，加上之前有消息指她突然同日注銷4間工作室，故網友都擔心她會步趙薇後塵。

網民列3大關鍵因由

Baby被除名的原因至今仍是「懸案」，有網民爆料指疑與她跟任嘉倫爭奪《暮》劇主演排位次序，先後起爭執而得罪高層有關；亦有說她是影視平台之爭的犧牲品；第3個猜測，則是與其演技被指太爛有關。事件在網上引起熱議，有粉絲為偶像發聲，指現時仍可在各大網絡平台的搜尋器找到Baby的名字，認為她與趙薇非「同一路」，更炮轟流言者：「甚麼狗屁熱播搜」、「不信謠不傳謠，傳謠是無腦人」及「可笑，被除名，你家吧？造謠犯法哦」。

有指影視平台見事件不停發酵，即安排Baby的名字重列演員名單之上，而當事人未有就事件表態，只於前晚在社交網宣傳《愛》劇，她轉發工作室的新劇花絮片並留言：「尹亦可（劇中角色名）的地下戀情算是徹底的藏不住了」，心情似乎未受影響。

前妻閉翳前夫架勢

Baby在5部劇的演員名單被除名，捲入「劣迹」疑雲，前途未卜。反觀其前夫黃曉明今年事業則走勢強勁，雙劇齊轟，前日官宣兩套劇集《潛伏者》和《玫瑰之戰》會於今年推出。

曉明在《潛》劇飾演近日大熱的間諜角色，在《玫》劇則是一個幹練果斷的律師，兩個角色氣場大不同，造型亦有很大反差，有網民留言指他與Baby現實中的命運亦大不同，有人更表示：「Baby如果有難，曉明可以接濟呀！」