【是日通勝】

農曆五月廿五

壬寅年 丙午月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：安葬、伐木、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、23、24、33

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，可於職場競爭中佔得先機。

金牛座：身處順境時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

雙子座：事業運比較差，改善人際溝通是當務之急。

巨蟹座：不要把錢銀得失看得太重，建議保持平常心。

獅子座：頭頭碰着黑，不妨放慢腳步，讓自己靜一靜。

處女座：工作表現可圈可點，易因別人誇讚而飄飄然。

天秤座：事業運上升，遇到任何問題都能夠應付自如。

天蠍座：運氣墊底，要注意身體健康，不宜大魚大肉。

人馬座：遇上麻煩要淡定，急躁生氣無助於解決問題。

山羊座：便宜莫貪，為蠅頭小利出賣人格將得不償失。

水瓶座：助人為快樂之本，可改善人緣，帶來好運氣。

雙魚座：別讓自己變成自私的人，否則運氣好也沒用。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 人氣旺

（跌）牛 意外多

鼠：工作繁雜，易顧此失彼，士氣備受打擊。

牛：是日沖煞，意外頻生，謀事易一波幾折。

虎：自信心強，快處理該做的事，不宜再拖。

兔：財神眷顧，有意外收穫，令你喜出望外。

龍：頭腦靈活，處事精明，可於職場佔先機。

蛇：虛心聽取別人意見，工作表現如有神助。

馬：有進取心，工作表現好得令人刮目相看。

羊：生活遇上小挫折，保持冷靜能順利克服。

猴：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

雞：做事踏實，處變不驚，容易獲別人信任。

狗：運勢疲弱，工作不如意，內心忐忑不安。

豬：人氣超旺，善用良好人脈，對事業有利。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

拜四角儀式

根據中國人傳統，無論是租樓或買樓，一般在入伙之前會進行拜四角儀式，究竟拜四角是否必要呢？

筆者認為，假如閣下沒有特別的宗教信仰，又或者對於單位沒有特別的不安感覺，拜四角儀式可純粹因應個人的取捨而作出決定。

撇除宗教信仰，古時拜四角的原因，其實是非常之科學。

古時的地產交投，當然沒有現在般暢旺。放售屋宇，隨時經已閒置了一年半載。木製屋宇經過長時間的空置，因門窗緊閉，自然會受潮及產生異味。

拜四角儀式一般會安排香燭拜祭，同時間亦會點火燃燒元寶製品。長時間空置的單位，屋內的氣流必然是停滯不動，我們可以簡稱為「死氣」，在燃點香燭祭品之時，火的熱力便會引動氣流，令屋內的空氣重新轉動，才會出現所謂的「生氣」現象。

烈火的高溫，亦有助於清除屋內異味，減少屋內濕氣，同時亦有殺菌除霉效果。或許拜四角算是古時的抽濕機功能吧！