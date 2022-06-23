「絲襪女神」陳善渝係「被鹹豬手專業戶」　慘遭非禮近10次

有「絲襪女神」之稱嘅Odilia（陳善渝）在社交網上載跟演員泰臣的合照，留言：「『禮儀手』唔止韓國藝能界有，香港都有，『禮儀手』示範。」相中見泰臣左手落在Odilia腰間，不過細看下，發現男方的手是懸空，未有和她有肌膚之親，但其「禮儀手論」卻令人聯想到她曾遭鹹豬手。

擁有模特兒身材的Odilia，原來是「被鹹豬手專業戶」，曾被非禮8至10次之多，被侵犯位置包括Pat Pat及大髀，她說：「多數發生喺人多擠迫嘅地方，最記得有次同朋友去飲嘢，Feel到有人刻意用手指刮我個Pat Pat，嗰個力度係佢想畀我知道。又有次喺港鐵站，有個人刻意用手揩我大髀，我立即一手推開佢。」她坦言遇到色狼絕不啞忍，仲試過嬲到擰轉身追對方，而「慣犯」多數走入人群中，消失於人海，她無奈說到：「有啲真係避冇可避，惟有自己小心啲。」而問到圈中有沒有遇上無恥之徒？她則說未見過，更指特別欣賞泰臣，對女藝人保持禮儀。

現時忙於拍攝無綫劇集《靈戲逼人》、《你好，我的大夫》及另一齣電影的她，雖然工作時間長，減少了休息時間，但她直言忙得開心，她說：「兩種都係我鍾意嘅，拍劇係新嘗試，電影係再次接觸，而且今次角色都重要，希望爭取時間準備好劇本，唔明白會主動去搵導演、監製溝通，仲要會搵戲劇老師增值演技，想拍出好效果。」