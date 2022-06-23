縱慾上位被力推升呢女一　趙希洛吐氣揚眉：對屋企有交代

趙希洛在《十八年後2.0》憑演技與突破的情慾演出打響名堂，坐穩主角席位。直言恨做「女一」的她除了想實現夢想，亦為了對家人有個交代。

憑「御用癲婆」打響名堂贏得「最佳女配角」獎項的趙希洛，近期在無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中成功上位，演繹經歷女人最痛老公出軌，到「黑化」縱慾報復丈夫角色，演出獲網民大讚，穩佔主角一席位。入行15年的她直言恨做女主角，除了實現自己夢想，亦希望向家人有個交代。身為「星二代」及「富二代」，媽媽是前藝人梁小玲有亮麗家境的希洛，家人對她放棄做律師入行做演員一直有微言，她說：「希望可以快啲實踐呢個夢想，對屋企人都係一個交代，始終入行咁多年，依家都容許我做，但係有家人都唔係特別認同，希望可以做番啲嘢，令佢覺得咁多年嚟係值得，得到佢嘅認同。」

她入行以來未有靠媽媽的人脈平步青雲，靠實力力爭上游，現時她毋庸置異已經無限接近「女一」。她亦直言拍完《十八年2.0》覺得自己終於準備好挑戰女主角：「拍完覺得自己ready，好多謝兩個好好拍檔譚俊彥、陳山聰畀咗好大信心我，畀咗好多意見我，令我有勇氣去嘗試新嘢。」另一個令她增強信心的是，「鬼妹仔」由入行「目不識丁」，到現時中文大有進步，亦掃除了演戲的最大障礙，她說：「依家睇得明5成左右，消化劇本已經容易咗好多好多，以前表達唔到自己係最大障礙，中文對我嚟講真係好難學，抄格仔薄死背去練都試過，好彩依家科技進步，唔使再逐個字去問人，有網上翻譯。」