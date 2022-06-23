港姐面試︱佳麗爆胸戰　Erica化妝後忽變朱智賢

《2022香港小姐競選》今日（23日）假將軍澳電視城進行佳麗第3輪面試，搶先一睹新一輪候選港姐嘅羞澀一面。港姐面試少有地去到第3次，除了為趕返港選美、需接受7日隔離的海外佳麗而設，亦讓評判可以再精挑細選。今次海外佳麗面試「新登場」有現年26歲楊溢，美國回港參賽，穿上紅色一字膊長裙的她，樣貌普通，冇乜驚喜。

當中大熱之一嘅「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon）同林俊賢囡囡林卓錡（前名林鈺洧）、兩人今日分別以「黑白雙煞」Look示人，Sharon穿上黑色連身裙大騷模特兒高挑身材，而林卓錡白色公主裙亮相，兩人同樣手挽名貴手袋，排場十足。

獲郭秀雲做提名人嘅22歲學霸Khaki（梁家琪），加埋上次被大讚省鏡嘅「翻版孫藝珍」梁超怡繼續順利入圍，佢再以黑色裙亮相，裙子款色與複試相似，佢話自己喜歡黑色，覺得可帶嚟好運，不過裙子似乎有啲鬆，見佢不斷整理條裙以防下滑走光。

而今日同樣有多名佳麗係首次現身，亦有海外佳麗登場，同樣明艷照人，加上近日天口熱，多位佳麗即以多個戰鬥格示人，更大方爆發「胸戰」，令大家眼睛一吃冰淇淋，就好似同樣第3次見人嘅KOL Cherry就以一襲白色夾胸連身裙出戰，對撼露黑Bra嘅Catherine，加埋以「𠝹胸袋」𠝹出新天地嘅疑似新面孔住麗，真係睇到大家好醒神。

不得不提上次「上下齊露」嘅Erica，上次似乎係素顏上陣，身材吸睛但相貌未見突出，反而今日佢化晒靚網出場，加上收起露肉衣着，佢忽然升呢滲出仙氣，細睇更有同為港姐出身嘅朱智賢影子，搖身一變氣質女神，令人驚喜！

上次複試以青春無敵「妹妹仔」打扮的Kary，今次「變身」大玩紅唇烈焰「成熟風」，不過，都幾靚女。屯門醫院實習醫生Chloe，說話帶口音。雖然不算靚，但斯斯文文，好有禮貌。