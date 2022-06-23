甜晒與大S合照　具俊曄對老婆讚不絕口：佢係天使！

台灣女星徐熙媛（大S）年初閃嫁20年前的舊愛、韓國男子組合酷龍出身男星具俊曄，他們當時透露是因為具俊曄撥起20年前大S的電話號碼，令兩人愛火重燃，疫情下具俊曄為了可以飛到台灣和大S見面而與她結婚，兩人結婚的事亦成為全城熱話。

具俊曄昨晚（22日）亮相韓國「國民MC」劉在石與曹成鎬主演的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度公開談他與大S重遇的故事，他回想20多年前到台灣，當時大S在電視見到酷龍，便成為具俊曄的粉絲，工作人員安排兩人見面，具俊曄第一次見到大S便很喜歡她，劉在石便問他當年很喜歡大S，為何卻與對方分手，具俊曄便說：「演藝界不是有那種規則嗎？如果有女朋友，接工作也會很難，所以身邊人都叫我分手。」

他回想當年與大S分開時發生的事：「我還記得很清楚，我們整晚抱着大哭，是我送她去機場的，當時我以為會承受不起，但我當時應該要承受的，我太傻了。」他又說：「假如回到過去，我一定不會和她分開，無論是工作還是其他東西都沒關係，我只想和她在一起。」他又指大S沒有埋怨當年他選擇分開：「她很討厭我說對不起，說我當時也是迫不得已，在我看來，熙媛的心胸更廣闊，是比我還要好的人。」

具俊曄又大方地展示和大S的合照，包括過往的合照和註冊結婚當日的照片，他更大讚大S似天使，他說：「熙媛和從前一樣，非常可愛，還是像少女一樣，只有我變老了。」他又冧爆地晒出與大S的婚戒紋身：「這是熙媛提議的。」早前有台灣媒體報道指大S的母親不肯和他見面，他便澄清說：「岳母對我很好，她也是母親，不可能會不喜歡愛自己女兒的人。」想到在機場與大S重遇時，具俊曄不禁眼濕濕：「我們抱住哭了30分鐘，在見到她的那一瞬間，20年前的事就像走馬燈一樣在我腦海浮現。」

問到有否計劃舉行婚禮，具俊曄表示希望舉行派對，他最後又隔空跟老婆說：「熙媛呀，多謝你相隔20年再接受我，為了你今後能有趣和健康地生活，我會在身邊守護和愛你，希望我們能過快樂的人生，熙媛呀，我愛你。」