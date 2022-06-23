Harry Styles同老友合作　炮製時尚驚喜

提起音樂男神Harry Styles，大家或會想起他是英國男子組合One Direction的前成員之一，擁有唱作人身份。但除了歌唱方面的亮眼成績，他也是近年炙手可熱的時尚Icon。過去每次在公開場合出現，一身打扮總會成為時尚指標，尤其是其至愛的Jumpsuits造型更加成為潮流話。最近他聯同設計師好友Alessandro Michele合作推出GUCCI HA HA HA系列，而當中服飾就如名字，給人歡笑及可愛童趣感，同時充滿濃濃英倫風格，令一眾Fashionista大感驚喜。

百變Jumpsuits造型

Harry Styles之所以成為潮流Icon，全因背後有一個大功臣－Harry Lambert一直為他設計造型。而眾多造型當中，又以Jumpsuits造型最吸睛。最新鮮滾熱辣的例子有他出席今年Coachella音樂藝術節時的一身彩色珠片Jumpsuit打扮。原來這件閃到爆的Jumpsuit來自其好友Alessandro Michele設計的2021秋冬系列，經改造而成，Deep V設計盡Show其紋身，性感又獨特，搭配黑色人造皮草外套後，感覺更狂野。

另外，他亦曾於美國電視節目《Today》穿上JW Anderson設計的條紋Jumpsuit、於Radio 1's Big Weekend音樂節上穿一身黑白色Jumpsuit，以及在Capital FM舉辦的Summertime Ball上，以黑色打底紫色珠片Jumpsuit示人。由此可見，Harry Styles的確好鍾意着Jumpsuit，而這種穿衣風格讓人聯想起同樣愛穿連身褲的已故的音樂巨人David Bowie。而Harry也曾表明自己的音樂受David Bowie影響，因此不難想像他穿Jumpsuit，也是有意無意間想向偶像致敬。

HA HA HA玩味英倫風

Gucci創作總監Alessandro Michele曾高度評好友Harry的時裝品味：「他擁有獨到的時裝觸覺，穿搭方式亦有別於大眾一般品味和單一乏味的潮流標準。」今回這對好朋友更攜手合作推出時裝系列，以大都相當喜愛的復古風格重新演繹經典男子裝束。系列名稱「HA HA HA」不只是兩人名字首字的結合，同時也是模仿多年來兩人結束對話時常用的笑臉表情符號的聲音！

設計上，整個系列也融合了Alessandro Michele拿手的折衷美學與Harry Styles的混種風格，匯集多元美學元素。既有充滿童趣印花圖案的英倫式威爾斯格紋雙襟大衣，也有令人意想不到的印花睡衣和保齡球恤衫、連帽襯裡大褸和風褸，甚至飾有皮革束帶的蘇格蘭百褶裙，格仔圖案與英式裁縫元素更屢是常出現，充滿1970年代造型風格與當時盛行的波希米亞風。