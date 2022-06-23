港姐面試︱哈爾濱佳麗驚見「人工化」　翻版孫藝珍完勝

《2022香港小姐競選》今日（23日）展開第三輪面試，連同海外佳麗共27人，於將軍澳電視城與傳媒見面，四位「新登場」的海外佳麗，質素普通，於英國修讀碩士的陳瑞菱、Jane，前者身穿貼身短裙，笑容滿面，指自己不太懂廣東話，後者穿黑長裙，眼袋都幾深；至於在美國讀書的Wendy，身材不俗，但樣貌不算標緻；英國來港參賽的Maggie，面泛油光，成身震騰騰，相當緊張！今次新見人的海外佳麗，全部不及上輪面試已現身的海外佳麗「翻版孫藝珍」梁超怡質素高。

除了海外佳麗，來自哈爾濱的Cynthia亦是今輪面試的新面孔，樣子有點似陳蕊蕊的她，鼻子相當大，樣子「人工化」。

「翻版朱智賢」Erica入電視城時收起性感，但當見傳媒時，即換番條低胸裙，繼續要晒靚身材，另一佳麗楊溢亦一樣，見傳媒時變身，她笑言：「呢條裙靚啲。」

今次第三輪面試，熱門之選繼續是連詩雅師妹Sharon，以及林俊賢女兒林卓錡，Sharon被問到有冇恭喜連詩雅訂婚？她笑言：「梗係有！」除此之外，Naomi以及穿上大露背的Hebe，都被睇高一線。