美酒佳餚　雞尾酒葡萄酒兼備

用餐時來點酒，能提升食物和酒體的氣息及味道，除傳統西餐配葡萄酒，坊間有不同的拼配，由輕鬆雞尾酒配小食，或是高級中菜配餐酒，都令讓大家有與別不同的味道體驗。

中菜配法國佳釀

法國葡萄酒一向受港人歡迎，不同酒莊的出品都各有特色。金鐘香港港麗酒店高級中菜廳金葉庭由現時至12月31日，和法國酒莊Bouchard Père & Fils合作推出2款配酒晚餐。「嘗味餐單」中的脆皮燒汁和牛，配有花香、紅色苺果、無花果和牡丹氣息的紅酒，去膩富層次。其他菜式有露筍蒜香炒北海道帶子、菠蘿山楂川汁爆蝦球和松露醬野菌銀鱈魚等，其他菜式也有葡萄酒配搭。另一款「尊貴餐單」，鹹鮮的焗釀響螺配富礦物味、柑橘果實和清新檸檬皮香氣的白酒，可提升鮮味。其他菜式就有松露醬芙蓉鮮蟹鉗、碧綠鮑片海參、香煎和牛伴黑松露翡翠苗和燒味拼盤等，各具風味。

輕鬆雞尾酒配小食

偶然和朋友來杯繽紛雞尾酒，打發時光又消暑。中環香港美利酒店天台餐廳及酒吧Popinjays和美國品牌Kate Spade New York合作，以品牌夏季限定Cabana系列其中一個概念作靈感，於現時至7月9日推出4款Cabana雞尾酒配小食佐餐。富熱帶氣息的Cabana配香口鮮甜的甘蔗蝦，風味十足。陣陣菠蘿和柑橘香的Dreaming Spade，跟塗上菠蘿汁的燒雞肉串，互相呼應。果味濃郁而微酸的Kate Summer，和鮮味的紅菜頭配三文魚薄鬆餅，剛好中和了水果的甜酸。最後是伏特加和多款酸甜水果調配的Shine with Kate，配富酸度的青檸汁海鱸魚醃魚生，令人胃口大開。每位惠顧聯乘雞尾酒配小食的客人，可獲贈限量版啤牌及品牌8折優惠券，數量有限，送完即止。