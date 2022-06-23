十八年後2.0︱陳山聰有易服癖　同譚俊彥咬唇戲被刪

由譚俊彥、陳山聰、譚凱琪、趙希洛擔演的無綫劇集《十八年後的終極2.0》，劇情愈來愈緊張，由譚凱琪被殺開始，身邊每個人都極有可疑，原來最終的Big Boss竟然陳山聰。昨晚（22日）一集中，山聰更驚人的以金髮女人Look示人，原來劇中的他一直都有易服癖，而譚凱琪被殺當晚，兇手正是與他一樣，穿着豹紋鞋和魚網黑絲。當中，有一場他錫譚俊彥唇的戲份未知是否尺度問題，最後播出時被刪剪了。

對於要女裝上陣，山聰接受東網訪問時說：「我第一樣嘢唔係抗拒，而係同監製傾點樣做靚個角色，因為如果醜化咗，觀眾就會好抗拒，所以今次專登搵咗自己的化妝師去設計呢個女人妝。」說到向Shaun的咬唇戲份被刪，山聰說：「因為場戲都有啲激，但因為好多原因，唔能夠出街，所以剪咗，拍時我真係咬落Shaun個咀唇度，佢都話真係愛上我。不過今次有咁嘅挑戰真係好開心，我好鍾意呢個角色，亦因為角色埋藏咗好多嘢，所以拍時我係最辛苦，心情最差嘅時候，多得阿Shaun肯同我玩。」而Shaun亦說：「因為大家都係做得好實在，出嚟嘅畫面太震撼，係會有爭議性，依家刪咗都未嘗係壞事，唔好嚇親電視觀眾。」

山聰事後受訪時坦言繼《金宵大廈》全裸上陣拍攝後，今次可說是另一突破，更指收到劇本時感到愕然，他說：「我第一樣嘢唔係抗拒，而係同監製傾點樣做靚個角色，因為如果醜化咗，觀眾就會好抗拒，所以今次專登搵咗自己的化妝師去設計呢個女人妝。」而昨晚一集繼續大撒鹽花，趙希洛與何啟南上演車震戲，之前得悉老公山聰偷食後，她已魔性大發，不擇手段進行復仇大計，而昨晚她滿臉慌張匿入草叢一幕更是看得觀眾相當緊張肉緊。希洛事後受訪亦坦言該場戲相當不簡單，第一大難度是「堅赤腳、零保護」：「拍嘅時候有諗過黐啲嘢喺腳板底度（保護），但後來發現黐咗咩都冇用，都係會甩，所以最後真係赤腳跑。好彩拍嗰時練緊跑步。」