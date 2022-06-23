50MP手機出動！齊拍夏日Phone情畫

手機鏡頭從百萬像素到千萬像素發展緩慢，但跳至2,000萬像素後，4,800萬、6,400萬、1.08億像素卻接踵而來，只是近期發展又再慢下來，究其原因像素愈高運算時間愈長，也會令手機變厚及噪點增多。現時手機最理想的鏡頭像素是5,000萬，各方廠商也樂於推出，今次就嚴精多部50MP新機，等大家係呢個好動夏日盡情拍攝！

萬象雙鏡

HUAWEI P50採用6.5吋OLED原色全面屏，厚度僅為7.92mm，即使配備4,100mAh電池，重量亦只有181g。機背設有家族式「萬象雙環」鏡頭，整合5,000萬像素原色、1,300萬像素超廣角及1,200萬像素長焦鏡頭，支援50倍數碼變焦及新一代AIS Pro超級防震功能，加上IP68防水防塵，滿足戶外遠攝需要。此機升級加入XD Fusion Pro原色處理引擎，有助提升相片色彩和動態範圍影像能力，實時HDR影片更能在逆光下優化暗明細節。自拍則有賴1,300萬像素前置鏡頭，支援100°廣角及4K@60fps高清錄影，AI防變形功能會在合照時預防邊緣變形。較失色是僅用Snapdragon 888 4G處理器，幸好記憶體有8GB，在256GB ROM外又有加裝NM Card，長影長有毋須經常刪相！

蔡司特效

vivo X80早前水貨熱賣，最近港行終於登場。配備5,000萬像素主攝、1,200萬像素超廣角及1,200萬像人像鏡頭，並擁有奶油虛化旋轉虛化等蔡司經典鏡頭效果。它更支援2.39:1拍攝比例，配合Anamorphic景深功能，影像極具電影感。

特強人像

OPPO Reno 8 Pro+搭載自研MariSilicon X晶片及Dimensity 8100-MAX處理器，形成雙芯人像攝影系統，為5,000萬主攝鏡頭帶來逆光人像、光斑人像、4K超清夜景錄影等功能。其3,200萬像素前置鏡頭更具有美顏演算法，美顏同時保留更多肌膚細節。

百倍變焦

早於MWC 22亮相的Honor Magic 4 Pro，歐版雙卡水貨近日到港。此機除擁有5,000像素F1.8大光圈主鏡及122°廣角鏡頭外，仲設有6,400萬像素潛望式長焦鏡頭，數碼變焦達到100倍之高！另設有EIS+OIS雙防震系統，並提供夜景、人像、微電影、超級微距等豐富拍攝模式。

超感進光

Realme GT NEO 3搭載三鏡頭，分別是5,000萬像素主攝、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，其中主鏡頭使用與同廠旗艦GT 2 Pro相同的IMX766傳感器，擁有1/1.56吋感光元件以自研ProLight超感光技術，可以提高進光量及智能降噪。特別一提，它的有線充電竟達到150W，5分鐘充50%！

清晰自拍

OnePlus Nord 2T是品牌的中階5G新作，配備5,000萬像素F1.8 OIS主鏡、800萬像超廣角跟200萬像黑白鏡頭，提供4K@30fps錄影、960fps超慢動作視頻、DOL-HDR等高階拍攝功能。另外它更坐擁3,200萬像素前置鏡頭，透過AI去模糊技術令Selfie何時都咁清楚！