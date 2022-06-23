抗癌後首度電影　金宇彬宣傳《外星+人》預告有動作戲

賣座韓片《盜賊門》和《復國者聯盟》的導演崔東勳的執導新片《外星+人》第一集將於7月20日在韓國開畫，他今日（23日）與金宇彬、柳俊烈、金泰璃、蘇志燮、廉晶雅、趙宇振及金義聖等主演出席在首爾永登浦一間酒店舉行的發布會。

《外》片的第一集講述高麗末期想要爭奪神劍的道士們，與外星人出沒的2021年之間，打開時間之門後展開異想天開的故事。導演崔東勳在拍《外》片之前，曾與金宇彬約定合拍韓版《竊聽風雲》，但當時金宇彬證實患上鼻咽癌，要停工接受治療，而電影亦暫停製作，崔東勳在記者會上表示：「我和金宇彬一起準備了6年左右，但因為宇彬病了而延遲計劃，到我寫下一部劇本時宇彬剛好正在康復，他對我說即使是小角色也想參與。」

他指金宇彬扮演的運送外星人囚犯的守衞「卡德」本來只是很小的角色，但寫到後來就變成重要的角色，當時曾問金宇彬：「你可以拍動作戲嗎？」對方便回答：「我可能不能將動作戲拍好。」他便答應不加動作戲，並請對方參演，但隨着金宇彬康復，他亦開始要求對方吊威吔，以及拍更激烈的動作場面。而金宇彬就笑言電影真的很有趣，呼籲大家一定要入戲院支持：「大家要知道『卡德』這個人物的確存在於世界的某一個地方，大家要看3次，每次要至少帶3個人入場，要跟大家說真的很有趣，這樣就有機會出現在『卡德』的名單。」

至於男星蘇志燮就飾演被外星人囚犯追逐的刑警「文道錫」，他指雖然一直被追逐，卻看不到對方的真身，只能靠想像力完成拍攝，他笑說：「雖然拍得很舒服，但其實很孤獨，在我覺得寂寞時，宇彬就出現了，雖然他在很遠的地方，但我們可以互相依靠，假如沒有他，我不可能拍完這部電影。」金宇彬則說：「在我孤軍作戰的時候，突然有一個肩膀寬大的男人登場，讓我感到很安心。」

至於金泰璃與柳俊烈是繼電影《小森林》後第二度合作，問到再度合作的感受，柳俊烈說：「非常好，我可以依賴她，開始的時候已經在想『下次要一起演甚麼呢？』」金泰璃則說：「雖然柳俊烈說是他依賴我，但我敢保證，我更依賴他，在開始拍攝的時候我覺得好緊張，但見到柳俊烈在現場，就立即安心了，拍得好開心。」