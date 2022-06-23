古巨基孖Edan開Live爆情史　唔驚要跪玻璃！

歌手古巨基推出其音樂企劃《I Really Love To Sing》頭炮，跟男團MIRROR成員呂爵安（Edan）合唱自己的《飄流教室》，歌曲一推出，便登上頻道平台及音樂發燒影片的第一位，昨晚（22日）基仔與Edan進行直播，最高峰時吸引了17,000多人觀看。

直播期間，基仔跟Edan的對話笑料百出，甫開始，基仔就直接問Edan下半身有冇着褲定着睡褲，因為他覺得很多人做直播時因為只會拍到上身，所以下身就着得好隨意，Edan直言為了尊重這次跟基仔的直播，原本着了睡褲都特意換上「出街褲」，他隨即反問基仔下身着咩？基仔立即站起來並說：「我有着褲㗎。」更無意間露出內褲邊，Edan拍手大笑，基仔即坐下來：「哎吔，唔小心添！」

之後兩人便分享錄音及拍攝MV的情況，基仔大讚Edan除了唱假音超厲害，演技亦同樣出色：「你做戲上係有啲料到！」原本Edan角色只是陪同女學去基仔的簽名會，但Edan自己再加上一些心理變化，令整個角色更加立體。提到歌曲方面，基仔自言《飄流教室》當中有部份是自己的親身經歷，不過MV最後Edan跟女主角沒有吻下去，但基仔自爆現實生活中的他，當年有吻自己喜歡的女生。他又追問Edan情史，Edan表示自己也有類似經驗，中學時代曾暗戀一位好朋友，但沒有表白，而那個女生最後跟自己的好朋友一起，二人傾得興起，基仔再重提唱片《告別我的戀人們》當中的歌手全部是自己的戀愛故事，又搞笑話自己感解良多，Edan說：「你唔會要跪玻璃㗎嘛？」基仔淡定地說：「唔會，個仔都咁大啦，哈哈。」最後他們合唱了《飄流教室》的副歌部份後才結束直播。