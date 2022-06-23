【營事檔案】冬陰公湯　剔走高脂食材

除了中湯以外，泰菜中的冬陰公湯酸酸辣辣，十分開胃又惹味。怕買太多香料又要自己製作醬料？其實超市都有售已經有齊香草及醬料的冬陰公湯材料，加上新鮮的海鮮及蔬菜，就是一個清新的冬陰公湯了。冬蔭功醬屬於不太高油的辣味醬料，加上主要食材是菇菌類及海鮮，健康加分。

冬陰公高脂元兇

傳統的冬蔭功湯比起這個食譜，多了一個高脂元兇，就是椰漿。椰漿是由椰子肉中榨出來的白色液體，可用於製造蛋糕、餅乾、雪糕、咖喱等。椰子肉是富含脂肪的水果，當中的飽和脂肪含量尤其高，飽和脂肪會增加血液中壞膽固醇的含量，增加患上慢性疾病的風險，而不加椰漿的冬蔭功湯都不失酸辣味，口味更清新。

蜜糖豆味好營養高

蜜糖豆含豐富維他命A、維他命B、鐵質、鈣質等，營養價值高。維他命B可維持頭髮、皮膚、神經及情緒的健康，並促進內分泌系統的平衡；而每100克的蜜糖豆只含42卡路里，脂肪含量極低，除了綠葉蔬菜以外，多進食豆類等高纖維食物都能攝取到不同蔬菜的營養。

【冬陰公湯】

材料：

新鮮蝦 10隻

鴻喜菇 1棵

蜜糖豆 100克

玉米荀 6條

水 1公升

調味料：

冬蔭功材料包 1包（香茅、檸檬葉、南薑、指天椒、乾葱頭及冬蔭功醬）

檸檬汁 2茶匙

做法：

1.新鮮蝦剪去腳及蝦頭尖刺，去殼挑走蝦腸，蝦頭留起備用。

2.鴻喜菇去蒂散開、玉米荀切段備用。

3.先爆香南薑及乾葱頭，然後放入蝦頭炒至紅色後，加入水及冬陰公醬。

4.再加入材料包內剩下的材料、蔬菜及蝦，用中小火滾10分鐘。

5.最後關火加入檸檬汁，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。