李佳芯自爆畀鬼壓　有仔追原來係噩夢

藝人李佳芯（Ali)和黃庭鋒主持以探索夢境及心靈健康為主題的節目《夢中.情.人》，上月在myTV SUPER上架，今日（23日）他們與幾位嘉賓包括何天兒、陳蕊蕊等在中環宣傳，現場他們參與「人生解答書」互動環節，提出自身問題，陳蕊蕊想問自己這兩年是否適合結婚，人生解答書的答案卻是「沒有結果」，她稱：「因為媽媽每次食飯都問我幾時嫁，我唔想家人失望，但自己又未Ready。」Ali想問自己幾時買樓，答案竟然是「身體健康第一」，似乎要覓一間令自己舒服的物業進發。

女神級的Ali，是宅男心目中的夢中情人，她揚言感到榮幸，卻笑言自己被異性追求似乎是噩夢，相當搞笑。她表示若要記住夢境，睡醒後千萬不要玩手機，雙腳不要落地。問到可曾試過夢想成真時，她笑言：「我試過夢到自己喺中環天空上面飛，以前細個我都成日發夢飛上天， （有冇試過鬼夢？）試過夢到畀喪屍追，又試過跌落樓，（發夢畀男仔追？）我諗呢個似噩夢多。」

Ali稱最近試過發夢被鬼壓，夢境見到張相入面個女人望着她，她卻動彈不得，她說：「我都唔知係畀鬼壓定係夢境，瞓醒後發現相中人係自己，因為有朋友幫我影咗張即影即有相，隨手放在床邊，原來自己驚自己！」Ali稱近日做《好聲好戲》後了發夢，但又不算太大壓力，覺得自己有進步空間。