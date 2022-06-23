本日日本：JR站設睡眠個室　飲杯咖啡瞓一覺

現代人很多都有失眠問題，晚上眼光光，日光日白卻經常「瞌眼瞓」，很易出現神經衰弱問題。如果感到疲倦時，有個地方讓你立即休息一會，相信可以改善問題，工作效率也會大大提升。JR東日本與NESCAFE日本將於6月30日至12月31日在JR大宮站內的「Eki Tabi MARKET」開設「STATION BOOTH supported by NESCAFE睡眠CAFE」，這個私人空間正正就是為有休息需要的人而設。早前NESCAFE於原宿站附近開設「睡眠CAFE」，這間可說是縮小版本，共有兩間個室，可供2人使用，入面設有休閒椅，可以調校為躺椅小睡一會，而且備有NESCAFE Dolce Gusto多功能咖啡機，提供冷熱水及咖啡，小休前先喝杯咖啡，睡醒後會精神充沛。個室亦設有枱、電源及Wi-Fi，順道在此完成工作亦無問題，小休空間收費每15分鐘330日圓（約HK$19）。