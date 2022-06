韓國「長腿Oppa」李敏鎬最近正與「韓劇天后」孔孝真合拍tvN電視台新劇《問星》,是韓國首部以宇宙航空站為背景的電視劇,孔孝真飾演韓裔美國太空人「伊芙金」,李敏鎬則扮演以宇宙旅客身份來到太空站的婦產科醫生。

昨日(22日)是李敏鎬的34歲生日,他上載在拍攝現場拿着生日蛋糕的照片,並寫道:「孔醫生的凌晨派對。」而每年他生日都獲各地粉絲送禮物慶祝,今年亦不例外,他昨午公開站在禮物堆中的照片,見房內放滿粉絲送上的相架、鮮花、公仔及氣球等禮物,他寫道:「thx minoz(李敏鎬官方粉絲名) i'm so happy today. go to space.」(感謝minoz,我今天很開心,上太空吧。)