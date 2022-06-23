熱辣辣雪糕特飲透心涼　仲有健營植物奶

熱到爆汗，當然要補水兼降溫喇，而凍冰冰嘅雪糕特飲更加係消暑降溫佳品，有人氣雪糕品牌就推出4款限定雪糕特飲，仲推出限時買一送一優惠添！另外，仲有品牌推出全新有營健康嘅純素植物奶，無添加啱晒大小朋友！

限定特飲兼限時買一送一

熱辣辣嘅夏天最受歡美食當然係雪糕，人氣雪糕品牌Häagen-Dazs亦不負眾望，於即日至9月30日推出4款限定雪糕特飲，將透心涼嘅雪糕與冰爽凍飲二合為一，清新水果口味開胃美味，夠疏干！限定系列有以西瓜、士多啤梨雪糕及車厘子黑莓雪糕炮製嘅「紅粉緋緋」；又有散發住馥郁果香及濃郁酸甜味道嘅「仲夏日夢」；還有以西瓜士多啤梨及杧果紅桑子配醇厚紅茶底調製嘅「西瓜士多啤梨紅茶」及「杧果紅桑子紅茶」雪糕特飲，清香誘人，消暑解渴。品牌更於6月24日至26日推出夏日限時激爽買一送一優惠，於門市選購「紅粉緋緋」或「仲夏日夢」外賣，即可免費獲贈一杯外賣同款或另一款雪糕特飲，清爽滋味Double Up！

全新副線純素植物奶

近年飲食潮流興健康與素食，故不少品牌都相繼推出新健康有營或素食產品，好似果汁品牌Mr. Juicy菓汁先生最近就推出全新副線品牌Mr. Nutty堅果先生，帶來天然又富營養的兩款純素植物奶，分別是杏仁奶及燕麥奶，以香港人口味為基礎製作而成。杏仁奶選用優質杏仁，香氣淡雅但堅果風味濃郁，口感濃厚溫和，入口香醇滑順。而燕麥奶則以上等燕麥調配而成，質感細滑，入口充滿淡淡穀物香氣，天然味美。植物奶均為無添加防腐劑、色素及香料，又不含膽固醇、大豆、乳糖及反式脂肪，而燕麥奶更無添加糖，適合不同飲食要求好似話素食者、對牛奶及乳製品敏感、乳糖不耐症等嘅巴絲打飲用，可以無雪凍冷飲或加熱享用，亦可以用作調配咖啡或茶添呢！