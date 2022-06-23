倪晨曦再有喜　妊娠反應大日瞓12粒鐘

網絡女神倪晨曦（Elva)早前宣布懷第二胎，三年抱兩，今晚（23日）是她自公布喜訊後首次見人，穿上鬆身外套的她，腹部微隆，透露懷有4個半月身孕，重了3公斤，希望可以像第一胎順產，至於腹中塊肉是仔定女就大賣關子，連老公也未知，希望能守住秘密。

提到今胎妊娠反應好大，日瞓12個鐘，經常頭暈及嘔吐不適，不能集中精神工作，睇手機和電視都不能太耐，每日就好想嘔。懷孕初期正在拍攝ViuTV新劇《心靈師》，她說：「拍緊嗰時有咗，好神奇，一做嘢就冇事冇不適，好彩部戲冇大動作。」劇集現已拍畢，之後原本安排其他工作，不過因為戶外較多，覺得暫時𣎴太適合，惟有延期。

Elva稱老公都有叫她暫停工作多休息，由他照顧歲半大的大仔，因為大仔都好多活動，問到大仔知道將要做哥哥未？她笑說：「佢冇反應，我哋有教他講自己係哥哥。」她稱今胎比預期提早，是意料之外，笑言因疫情留家時間多了：「不過好開心，覺得係上天安排。」

而歌手Tyson Yoshi亦有現身活動，一向身形大隻的他，將胸肌收埋，問到是否留待下月開鑼才騷肌？他望一望胸前，尷尬地說：「唔知呢！OK，今日件衫唔會整損皮膚。」他自爆試過多次被衫整損，如做運動和長跑，令他胸部和髀罅受創。現忙於演唱會操歌，由於其演唱會以實名制，故沒有飛債。

出名錫女友的他，透露都會順道買包包送女友？他說：「之前買咗條頸鏈送畀佢，因為我有條綠色，再買條紅色做情侶頸鏈。（箍住女友？）冇咁娘，間中要送吓野，否則大鑊，不過佢唔係太沉迷奢侈品，最沉迷係我和貓貓。」