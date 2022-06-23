謝霆鋒逾10米高跳落地　大意唔記得除眼鏡搞到眼角受傷

久未在港出席活動的藝人謝霆鋒，原本一直戴上墨鏡，原來他右邊眼角早前拍戲受傷，留有一道1吋長的疤痕。他稱約3星期前拍攝電影《海關戰線》時受傷，他要從10多米高跳下，地面放有軟墊，不過試位時因忘記脫眼鏡，下墜時被眼鏡弄傷，霆鋒稱是自己疏忽：「大意咗，幸好正式拍時冇事！」他表示會詢問醫生意見如何去疤，相信不會留有疤痕。問到可介意留疤？他說：「動作演員係咁，但都唔想影響到日後工作，媽咪（狄波拉）都知受傷，不過拍動作電影少不免，今次自己輕視咗，以後會更小心。」

早前霆鋒在鬧市拍《海》片時，赤裸上身晒肌，今晚見他心口脹卜卜，他臉露尷尬稱是件衫夠Fit，他說：「之前拍Ending打得多，自然練出來，冇度過有幾吋胸，以前20多歲時試過比較大隻，不過今次只能keep住1星期，6件腹肌冇咗。」自言太為食，要保持大隻，他覺得「三成靠練、七成靠食」。

對有傳霆鋒將舉行演唱會，他笑言是太遙遠的事，但自爆2年前確實試過入紙紅館，唯疫情關係一直未能舉行，他無奈地說：「可能冇緣分。（若疫情持續都唔開演唱會？）啋！唔想不定因素太多，自己對舞台有要求，希望有新創作和有氣氛。」他表示7月便飛北京籌備下一部電影，問是否不捨得北京的人（王菲）與事？他笑言是工作安排關係，需要前往不同的地方。提到謝賢憑《殺出個黃昏》奪得多個最佳男主角獎，威水過他？他說：「冇錯，好威！」至於父親節跟平時一樣，稱他們一家沒有節日，日日也是節日，問到父親節可有收到兒子的禮物時，他則不作回應。