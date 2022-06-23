夢見露　Ｉ奶肉彈大解禁

相信唔少朋友出嚟打工都知，想喺職場中突圍，有背景會着數好多！同樣地，喺日本AV界，唔少女優憑住女藝人身份，平地一聲雷。當然有背景唔係大晒，之後都要努力爭取表現，先唔會被人後來居上，好似今年22歲嘅夢見露，就係成功嘅人辦！

女藝人出身

上年日本AV界有兩位I奶女優以女藝人下海，一位係得到AV大廠S1力捧嘅「惠體女神」安位薰，另一位就係今日為大家介紹嘅夢見露。呢兩位AV女優都曾經喺寫真界打滾，氣質差唔多，個樣唔算生得好靚，但因為做過女藝人呢個背景，加埋佢哋喺演出時都算落力，所以得到AV迷認同。講番夢見露嘅情況，曾經喺電視節目中曝光嘅佢，明白到自己嘅顏值只係一般，所以嘗試「改造」自己，家陣個樣真係靚咗唔少。當然阿妹嘅真正賣點始終係胸前嗰對重量級肉彈，即使身材偏矮又有少少肉地，吸引力依然好勁。

床戰大解禁

其實夢見露當初宣布下海，的確為AV界帶來一陣哄動，畢竟佢個心口夠晒大，又曾經係女藝人同寫真女優，梗係會多啲人留意，但有部分AV迷唔多睇好，有人嫌佢生得矮，有人覺得佢太肥，仲有人彈佢啲皮膚唔得白滑，幸好阿妹都有可取之處，就係同男優肉搏時，能夠全情投入，甚至陷入忘我境界，唔似得初出道嘅安位薰咁冇厘反應！最近，夢見露為咗取悅觀眾，實行嚟個大解禁，容許男優同佢打真軍兼中出，相信呢個解禁又令佢比起同期出道嘅安位薰領先一大步。