壯漢銷魂  高潮沖天飛

提起飛機，男士們總係有唔同嘅聯想，特別係見到一班着住性感制服嘅機組人員喺面前出現，就會好易興奮，難怪美國四仔會向飛機打主意，以汁液橫飛嘅曳曳場面，讓觀眾體驗一夜銷魂嘅快感。

惡搞名作

荷里活電影有套《Top Gun》，美國四仔界就有套《Top Guns》，齋睇封面設計，擺明向前者「致敬」。影片由Digital Playground製作、Robby D執導，仲搵嚟Riley Steele、Kayden Kross、Jesse Jane等天后級脫星孭飛，陣容強勁，最難得嘅係片中出動已退役嘅真戰機作道具，反映片廠相當落本。故事講述Riley Steele同好拍檔Jesse Jane係王牌女機師，奉命出戰，為咗可以喺空中同床上降服一眾男機師，佢哋利用出色嘅技術，操控住另類控制桿，成功令對手一一臣服喺佢哋嘅調教之下。

王牌胸器

點樣可以令觀眾睇得過癮，係好多導演一直努力鑽研嘅問題，四仔名導Chris Streams就通過新作《Top Heavy Sluts #3》畀大家一個滿意嘅答案。呢套由Evil Angel推出嘅巨乳系列四仔，以飛機為主題，搵嚟Kenzie Taylor、Katalina Kyle、Skylar Snow等人氣脫星參演，故事發生喺一間全女班私人飛機公司，呢班索女係公司內嘅王牌飛行員，最鍾意喺飛行任務中做出高難度動作，令一對車頭燈喺客人面前激蕩，難怪飛機一落地，啲客人就急急搵女機師去爆房。

九宵驚情

講到飛機加索女，點可能冇空姐出場呢？呢套由DORCEL重金製作嘅《Dorcel Airlines: Indecent Flight Attendants》，搵嚟著名成人女導演Liselle Bailey執導，兼且邀得Mariska X、Elena Koshka、Ella Hughes等歐洲人氣脫星參演，而為咗拍出真實感，片廠仲特意租咗架退役客機進行拍攝添。故事發生喺Dorcel Airlines嘅航班上，一班空姐各有艷遇，好似Elena Koshka巧遇前男友、Mariska X則搭上型男機師……正當一眾脫星打得火熱之際，突然遇上九宵驚魂，事後每段關係都出現咗微妙變化。呢套四仔無論係拍攝抑或劇情，都畀到大家超高質嘅官能享受。