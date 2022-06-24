【是日通勝】

農曆五月廿六

壬寅年 丙午月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：栽種、解除

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、19、25、34

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：事業發展遇阻力，忽略細節易衍生大堆問題。

金牛座：愛情運接近滿分，佩戴粉水晶，可旺上加旺。

雙子座：幸運指數第一，心境平和，可度過美好一天。

巨蟹座：大膽跟心儀對象表達心意，可打破感情悶局。

獅子座：不在其位，不謀其政，多管閒事會惹上麻煩。

處女座：生活無憂，處變不驚，黑曜石飾物對你有利。

天秤座：事業運欠佳，勿把所有事攬上身，量力而為。

天蠍座：船頭驚鬼，船尾驚賊，做事慌失失難望成功。

人馬座：身心狀態佳，你的樂觀能令身邊人受到感染。

山羊座：助人等於助己，可讓你處於困境時得到支援。

水瓶座：健康運稍遜，宜改善作息習慣，勿經常熬夜。

雙魚座：管好自己的情緒，事業發展可望更上一層樓。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）虎 阻滯多

鼠：有令人羨慕的好運氣，工作表現受讚賞。

牛：工作上有意見可提出，容易獲別人採納。

虎：是日沖煞，生活陷入困境，勿鑽牛角尖。

兔：人氣旺，行動力強，具備贏家應有條件。

龍：事業運不錯，行事效率高，上位有希望！

蛇：渾身正能量，善用人脈可推動事業發展。

馬：嘗試改變做事習慣，結果會讓你感驚喜。

羊：工作壓力大，保持冷靜，有助走出困境。

猴：有機會發揮長處，不管做甚麼都易成功。

雞：桃花旺，有月老牽線，易遇上心儀異性。

狗：好運降臨，工作得心應手，有出頭機會。

豬：易受貪玩心態影響，工作上要循規蹈矩。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

元宇宙與佛法

最近在清華大學修讀課程，讀到元宇宙的發展與挑戰這課題，我覺得跟佛家的一些理論可以相互融合，值得我們深思。

隨着元宇宙的發展，在不久的將來，每個人起碼有三個我，除了現實的我，也有機器人的我（分身），還有在虛擬世界完美的我，這三者是連接的。

在元宇宙，人類可以把外太空模擬出來，把宇宙模擬出來，把黑洞模擬出來，把極樂世界模擬出來等等，我們的學習能力會有所提高，因為一切東西都可以透過3D來學習，最後，每個人都會更加聰明。可以說，在元宇宙的每個人都可以呈現出完美一面，這會是每個人都接近「佛」的一個世界，然後呢？正面來看，可以提升和改善現實的自己，這個世界因此得到改善，進步得更快。

在元宇宙裏，每個人都可以有神足通，想去哪裏就可以去哪裏；有天耳通，可以跨過障礙物而聽到聲音；有天眼通，比較容易看見事物的真相（空性）；他心通，能夠知道眾生心念造作；漏盡通，可以暫時破除煩惱，脫離輪迴；至於宿命通，則需要再探討。起碼，在元宇宙聽釋迦牟尼佛講的法，會更容易理解，離人人都是「佛」的世界就愈來愈近了。很想看看，那時候的現實世界會是怎樣的。