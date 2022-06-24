東方日報C1：港姐第3輪面試！朱智賢2.0迎戰「翻版孫藝珍」

新一屆港姐昨日進行第3度面試，「翻版孫藝珍」梁超怡、連詩雅師妹邢慧敏與林俊賢愛女林卓錡，繼續成為亮眼之選！為迎戰「3大熱門」，不少佳麗在衣着上花盡心思，當中於複試「上下齊露」的Erika大玩變裝，見傳媒時由斯文Look變身「吊帶Baby」，與無綫女星朱智賢有幾分相似！

《2022香港小姐競選》昨日在將軍澳電視城進行第3輪面試，連同海外佳麗共27人，於朝早10時許陸續抵達電視城，當中大熱的連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）及林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧），以「黑白雙煞」Look示人，Sharon穿上黑色連身裙大騷模特兒高挑身材，林卓錡則以白色公主裙亮相，2人同樣手挽名貴手袋，排場十足。

梁超怡黑裙催運

上次被讚省鏡的海外佳麗「翻版孫藝珍」梁超怡，與獲郭秀雲做提名人的22歲學霸梁家琪（Khaki）順利入圍，當中梁超怡再以黑裙亮相，款式與複試所穿的相似，她笑言喜歡黑色，覺得可帶來好運，但裙子似乎有點鬆，要不時整理以防下滑走光。

於複試因近乎素顏而未見突出的Erika，今次悉心打扮化行妝，即時「升呢」滲出仙氣，更有點朱智賢的影子。抵達時一身密實斯文打扮的她，正式見記者時回復「上下齊露」本色，換上低胸裙騷Quali。「戰鬥格」上陣的還有第3度見人的KOL Cherry，她以一襲夾胸連身裙出戰，擺甫士時信心滿滿！加上露黑Bra的Catherine及以「𠝹胸袋」出擊的Chrissy，令人精神為之一振！

Sharon恭喜師姐連詩雅

記者會上，Sharon被問到有否恭喜連詩雅訂婚，她笑說：「梗係有！」而「翻版朱晨麗」Naomi揚言有信心入圍；笑容甜美的Hebe則以白滑靚背搶鏡！於複試作青春「妹妹仔」打扮的Kary，今次大玩紅唇「成熟風」，被睇高一線；而屯門醫院實習醫生Chloe說話帶口音，雖並非美若天仙，但斯斯文文亦幾可愛。

今屆港姐罕有去到第3輪面試，除了為趕返港選美、需接受7日隔離的海外佳麗而設外，亦可讓評判精挑細選，務求將港姐「美麗與智慧」盡情展現！

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