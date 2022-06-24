完成第13次隔離！任賢齊獲送特製臭豆腐蛋糕慶生

被封做「隔離天王」的台灣歌手任賢齊，剛完成第13次隔離，目前身在長沙工作，昨日是小齊生日，他在酒店房中跟工作人員一齊慶生，並沒有大肆慶祝，連生日蛋糕也只是一個用當地有名的黑色臭豆腐推起來的塔扮蛋糕，踏入56歲的小齊開心留言 :「系統升級5.6，不管幾歲快樂萬歲。」

小齊表示由舊曆生日開始，他已吃過無數咁多個蛋糕，所以正日生日他跟助手說不再吃了，他要減肥，他笑說：「沒想到他們搞了個臭豆腐蛋糕給我，都唔錯啊，幾好味。」他想起小時侯在台灣過生日，爸爸也是買臭豆腐給他吃，所以他也特別打了電話回家，問侯爸爸，同時謝謝媽媽：「我生日就是媽媽最痛苦一天，不得不謝謝她。」

談到生日願望，他表示自己夠幸福了，疫情打亂了自己的巡演計劃，但工作一直沒停過，電影也拍了三、四部，只要身體健康家人平安就已經心滿意足，所以他也留言給歌迷，不要送他禮物，反正他剛發新歌《對我好一點》，每人去聽一次他的新歌，對他好一點，已經是最大的禮物了。

新歌MV他特別提攜新人合作，好鄰居羅志祥大方出借子弟兵CTO的振緯與樂天女孩Yuri陳怡叡搭檔演了，他親自為歌曲寫下介紹文案：「其實這首歌就是藉着輕鬆浪漫溫馨的節奏，希望鼓勵關心每一個人，共體時艱，一起努力面對困境，每個人都對自己好一點，也體諒包容其他人，對別人也好一點，相信這樣子一定能發揮正能量，讓世界更幸福！和諧，一起努力讓明天會更好！」