中醫有云：「氣不足則胖」，原來人的體重跟氣血有直接關係，肥胖很多時是因為「氣虛」。(客戶提供)

【特約報道】每個女生都怕變胖，但有人吃得少都會胖，為甚麼？中醫有云：「氣不足則胖」，人的體重跟氣血有直接關係，肥胖，很多時因為「氣虛」。

「氣虛」的「氣」，即「人體動力」。《黃帝內經》中說：「百病生於氣。」當體內氣血運行紊亂就生病。氣就如電池，人經過充足睡眠理應精力充沛，但「勞則氣耗」，所以有午睡習慣是一件好事，能讓身體再補充精力。此外，現正值既熱且濕的炎夏，同樣容易消耗人的正氣，人體易虛，繼而產生疲倦感覺。

氣虛的人會連說話都不夠力、容易疲倦及頭暈目眩，就像一個「壞了的電池」般，令身體長期處於透支狀態，因而身體其他臟腑也得不到充足的「氣」，不能如常運作，進食後該吸收的卻沒有吸收，該排泄的沒有排泄，該被氣化掉的物質沒被氣化，氣血不順，體內廢物清不走，最後轉化為脂肪，那就一定會變胖吧！

氣虛致胖的人想改善，就要令血氣暢通。我認識一位朋友，她一直都氣虛，又沒有時間做運動，幸好她聽取我的建議，選了做刮通絡療程，將深層的瘀積氣血打散，改善氣血運行。經過大半年時間，她瘦了十多磅，氣血暢順了許多。

除了做療程，當氣不足時，亦可從飲食入手。《黃帝內經》提到：「受氣於穀，穀入於胃，以傳於肺，五臟六腑，皆以受氣。」我們日常所吃的飯，就可以生「氣」，所以要瘦的女生，不用戒吃飯！而淮山（又稱山藥）是我推介的補氣佳品。中醫學說「天氣通於肺，地氣立於腎。」淮山能補肺益腎，可貫通天地之氣，特別適合氣虛者食用。除了白色一片片乾淮山之外，近來在市場多了賣新鮮淮山，分別有白色和紫色，用來切片、切件、切絲燜炒煮燉都可以。

台灣人喜歡生吃新鮮淮山，有些人會製成沙律，有些則把新鮮淮山跟牛奶磨成汁飲用，這樣最能保存到新鮮淮山所含的天然酵素；日本人也愛將新鮮淮山磨成蓉，再加醬油來拌飯或當沙律醬來拌食，據說有預防胃酸倒流的功效。所以在削淮山皮前，宜戴上手套保護，免黏液令雙手痕癢敏感，若沾到黏液，可塗上少許白醋來止癢。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。