特戰榮耀︱楊洋擺脫小鮮肉　演特種兵唔要命險被勒暈

今年內地熱爆軍旅劇《特戰榮耀》由內地頂流小生楊洋聯合人氣花旦李一桐及性格女星蔣璐霞主演，開播以來佔據多個網上平台的電視劇排行榜冠軍，並成功掀起不少話題，至今播放量已破24億，成績亮麗，口碑及收視大獲好評。該劇將於6月30日起，逢星期一至五晚上8時30分於港台電視31播映。

劇集並非打着軍旅劇幌子的談情說愛偶像劇，而是一部實打實的軍旅劇，不單劇情嚴謹，製作認真，連選角亦十分嚴格，劇中過半演員都有部隊經歷，其餘多是武校及體校出身，在體能及體格上達一定水準。

主角楊洋本身有軍人背景，他畢業於中國人民解放軍藝術學院，曾入伍南京軍區，他為切合角色外形而把皮膚曬得更黝黑，身材鍛煉得更健碩，並於開拍前1個月進行嚴格的軍事訓練，甚至在拍攝的9個月中也沒有停過，每天收工後，他跟其他演員針對格鬥、射擊等技能加強訓練。而劇中呈現的各種搏鬥技巧，由沙地格鬥、雨中射擊、高空繩索垂降以至爆破場面都由楊洋親身上陣，在其中一幕中他被人從後勒頸，為求逼真，他差點被勒暈，還出現嘔吐反應，相當搏命。楊洋坦言真的跟當兵一樣，拍完戲每天晚上洗澡都是一地黑水，揚言這是入行以來強度級別之最，完全是考驗身體極限。

今次楊洋徹低改變過去青靚白淨的形象，化身硬朗男子漢，無論在外形、氣質及演技上均無懈可擊，完全演活了軍人角色，成功轉型令他人氣再度飆升，同時圓了他想當特種兵的心願。楊洋的演出除獲得觀眾激讚外，還得到官媒及原作者的認可，央視誇他是「請把制服焊在身上的男演員」，原作者在社交網發長文指以前認為楊洋只是小鮮肉，但劇集播出後令他對楊洋的看法180度改變，稱讚對方的軍事動作做得很標準。

劇集改編自紛舞妖姬小說《中國特種兵之特別有種》，講述楊洋飾演的燕破岳從一名技能突出，卻與集體格格不入的「兵王」，在嚴酷環境與艱巨任務的捶打之下，逐漸融入群體，與戰友並肩作戰共同成長，最終成為優秀武警特戰隊員的熱血軍旅故事。出生於軍人家庭的燕破岳為了向父親證明自己，在高考來臨之際參軍到了武警某支隊。在新兵集訓時，燕破岳訓練成績驚人，卻不被中隊長李強看好，被分配到特戰中隊炊事班。炊事班中臥虎藏龍，燕破岳收斂心性投入工作。由於表現突出，燕破岳參加了武警特戰隊的選拔。為實現英雄夢，燕破岳一度注重自我、忽略集體。然而，他終於意識到自身還有諸多不足，在隊友們的幫助下，他最終成長為一名優秀的武警特戰隊員。

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