打破婚變傳聞！「勁揪俠」艾倫莊遜慶祝結婚10周年再訂婚盟

憑《勁揪俠》（Kick-Ass）而成功上位的32歲英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson），與年長24年的女導演Sam Taylor-Johnson去年初被傳婚變，並指他們將價值5,850萬港元位於美國荷里活的愛巢出售。不過他們本周二（21日）慶祝結婚10年同時亦在英國Somerset舉行儀式再訂婚盟，以打破婚變傳聞！

艾倫日前於社交網上載再訂婚盟的照片，照片中他們手拖手接受親友的祝賀，期間他們更企上餐枱上咀嘴大晒恩愛！他留言說：「昨日是最美好的一天，夏至，我們的10周年紀念…我們重訂婚盟，在最親密的朋友和家人面前宣誓了我們的愛，這是一場愛與歡樂的慶典！」他再稱Sam是他的愛人、生命、精神伴侶、妻子及全世界。而Sam亦有於社交網留言：「絢爛的10年，我不可思議的丈夫、女孩的父親，我愛你、我愛你、我愛你。愛能征服一切。」

艾倫18歲時因主演電影《約翰連儂：不羈前傳》（Nowhere Boy）而與擔任導演的Sam撻着，Sam為艾倫誕下兩名女兒Wylda Rae以及Romy Hero，2人於2011年訂婚並於翌年拉埋天窗。雖然年齡相隔24年，但他們一直好恩愛。