康泰旅行社全新小包團　玩轉韓國、⾺來西亞及⽇本

【營業資訊】大韓民國駐香港總領事館日前發出最新公布，由7月1日起香港旅客持特區護照或BNO（英國海外公民）護照，將恢復免簽證入境作短期訪問（包括旅遊、商務會議、探親等），出發前只需申請K-ETA並獲得批准便可登上前往韓國的航班。在大大放寬入境限制下，康泰旅行社推出「返鄉下啦！ 首爾、江原道7天小包團」（團號：ASSEL07C），滿足想到韓國暢遊的朋友！行程加入不少全新景點，既有動又有靜，包括前往束草無邊無際海岸公園、墨湖燈塔及壁畫村影相打卡，並到訪東海鬼怪谷Sky Valley、正東津沿海騎行體驗電動Rail Bike路軌車。想親親大自然的話，則可在三養牧場尋找羊群和鴕鳥。還有於龍平度假村登上發王山欣賞全韓海拔最高Sky Walk、斜波競速滑車Luge和於Peak Island水上樂園享受沖浪、滑水梯及汗蒸幕。美食則有中央市場探索地道鄉情小食，以及四季農園採摘時令鮮果（包採摘及試食） ，加上費用全包拍攝婚紗或韓服靚相，行程玩得安心無憂兼留下美滿回憶！團費每位HK$15,699起（6人或以上成行）。

與此同時，康泰旅行社亦推出多款⾺來西亞及⽇本⼩包團，其中⾺來西亞⾏程更安排專員於月初⾶往檳城及吉隆坡等地區，從入境、檢測、旅遊情況及發掘新景點各⽅⾯作實地視察，繼⽽設計出以「榴槤」為主題的⾺來西亞8天⾏程（團號：ASKAM08），安排於浮羅山背榴槤山，於園內品嘗榴槤及時令⽔果放題，遊覽壁畫彩繪街、聖喬治教堂、百年觀⾳廟、吉靈甲必丹回教堂及檳城最⾼⼤廈THE TOP KOMTAR RAINBOW SKY WALK（包⾨票），同時亦安排兩天檳城⾃由活動，讓顧客既有導遊隨團照顧，亦有⾃由活動時間發掘新景點。4至8⼈均可成團，團費HK$12,999起。

而⽇本團則加入不少特⾊景點，如酒井PREMIUM OUTLETS與鋸山⽇本第⼀巨⽯⼤佛，並北上遊歷⽔鄉古鎮佐原，以及⽇本三⼤名園⽔⼾偕樂園。亦會前往《頭⽂字D》伊呂波山道 ，乘坐經典「SL⼤樹」蒸氣⽕⾞至鬼怒川，及遊覽輕井澤欣賞聖保羅教堂及⽯之教堂等富現代感的建築。⾏程會安排午餐品嘗海鮮定食、鰻⿂飯、⾖腐⽪料理和蕎⿆麵定食等。2至8⼈均可成團，團費HK$20,599起。