夏日話題作　一體成形拖鞋

拖鞋是夏日穿搭必備，不少中外潮人都鍾意踢拖出行，貪方便之餘，也跟拖鞋款式跟上潮流有關。好似早前就興過魔術貼拖鞋，但最近卻輪到一體成形的拖鞋爆紅。全因其簡約外形能凸顯設計者心思，而且早前話題人物Kanye West在社交平台上批評adidas今季最新推出的一體成形拖鞋Adilette 22，有抄襲其品牌推出的YEEZY Slide之嫌，令到這款拖鞋反為更搶手，被瞬間搶購一空。有網友更笑問這是否一種另類反向營銷手法，不過如果大家心急想入手新拖鞋，其實還有許多選擇，以下就有幾對，大家不妨看看啱唔啱自己心水！

鋸齒厚底 Vs 凹凸鞋面

既然是由YEEZY Slide引起的一體成形拖鞋風潮，首先當然要仔細觀賞下這個傑作啦！其實是同樣為adidas生產的拖鞋款式，不同的是由Kanye West操刀設計，再加上其輕身且厚底的材質受到大家喜愛。而被指控抄襲YEEZY Slide的Adilette 22，則以天然與可再生材料製成，鞋面的凹凸設計就像是地形，至今一共推出了6款配色，都是非常百搭的灰色、黑色等。目前雖然Kanye West已經刪去批評文章，但這兩款拖鞋的熱度還是居高不下。

印花涼拖

芬蘭設計品牌Marimekko發布的Kioski 2022春夏系列中，有一款充滿夏日繽紛色彩，又具Unisex風格的Mehevyys Sandals。鞋面頂部飾有經典的凹凸Unikko圖案印花，後踭飾有品牌標誌，分別有黑、綠兩色選擇。雖然是簡約的一體成形款式，但Marimekko的標誌性印花已經能輕鬆與其他拖鞋區別開來，絕對是不想盲目跟風的潮人之選。

簡約+網狀設計

今季PUMA拖鞋系列分別推出Shibui Cat及Jetcat兩個款式，與之前Popcat 20鞋款不同，採用舒適厚底設計。而且沒有在頂部印上誇張的Logo字眼，顯得簡約但又充滿質感。至於Jetcat的鞋面頂部則較為特別，使用網狀設計，穿上後會更加透氣。現時所有拖鞋已在官網上架，而且款式中性，男女合穿，送禮自用也相宜！