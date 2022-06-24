《白色強人II》內地率先播　李佳芯有望回歸？

無綫劇集《白色強人II》近日於內地網站率先播出，當中最令人關注嘅，絕對係視后李佳芯飾演嘅「Kennis」一角嘅去向，事關上輯結尾其角色做無國界醫生時，被軍人用槍指頭生死未卜，而現實中李佳芯亦曾被指因雪藏而飛出劇集，不過劇集一開頭就交代原來Kennis消失咗足足兩年，而好姊妹「Zoe」唐詩詠就為咗等佢返嚟，一直唔同「唐明」馬國明復婚，其中馬國明講到：「都兩年啦，中國領事館同嗰邊反政府軍都周旋咗咁耐都冇消息，我知好難接受，但你真係覺得Kennis真係仲可以返嚟咩？」唐詩詠則堅定表示：「我條伴娘裙係留俾佢㗎嘛，冇佢其他人唔準着。（咁如果佢真係返唔到嚟？）咁你陰功啦，做寡佬啦！」

之後，唐詩詠仲播出Kennis出事前錄音：「Zoe，Kennis呀！你知唔知呢我頭先瞓覺發夢嗰陣夢見啲咩呀？我夢到我結婚嗰日着住婚紗走入教堂，仲有一個細佬女幫我做花女，原來嗰個係你同唐明個女嚟㗎！咁即係話，我唔會有事，我仲可以有命走入教堂，我仲可以有命睇住你同唐明結婚生仔，不過你唔好話畀你未來老公聽喎，OK？」場面感人，亦令唔少網民好有信心李佳芯或會以客串形式回歸劇集！