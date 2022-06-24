黃嘉樂娶得美人歸：一拍拖已問佢幾時嫁畀我？

無綫藝人黃嘉樂早前向拍拖5年的圈外女友Samantha求婚成功，二人將於8月19日在酒店舉行婚宴，向來專一的嘉樂一直視女友為終生伴侶。說到決定今年結婚，嘉樂與Samantha接受東網訪問時坦言一次飯局中，「細妹」及「細佬」唐詩詠、林子善不停「催促」下，二人便開始着手籌備。嘉樂說：「我向來諗嘢好理性，覺得結婚要用好多錢，所以一直喺度儲錢，但有日食飯詩詠好認真問我『你諗住幾時結婚呀？』跟住子善又話『係啦！唔使諗咁多㗎！有我哋Support你！』返去計完條數，原來可以喎！咁就去做，其實我一直都好想快啲同佢結婚，拍拖第一年已問佢幾時嫁畀我！」

求婚過程笑料百出

一般男士向女友求婚，氣氛一定好浪漫，但嘉樂的求婚過程完全笑料百出，不過Samantha表示當時好有驚喜。她笑言：「因為我冇諗過佢會做呢樣嘢，我記得好多年前曾經同佢講過，如果成棚人做呢件事會好似做SHOW咁，我亦曾經幻想佢求婚係會喺屋企攞隻戒指出嚟！佢唔會係嗰啲Book間餐廳求婚嗰啲嚟！」說到嘉樂不是浪漫型時，他即自辯說：「我覺得我好浪漫㗎喎！我畀好多驚喜佢㗎！」Samantha說：「佢係好實際！佢唔會Book間餐廳點晒蠟燭嗰啲嚟！」不過聽了嘉樂說了他的求婚過程後，其實他本意都是充滿浪漫及儀式感的，只是期間發生很多不預期的小插曲。

未婚妻驚喜尖叫

嘉樂回憶求婚當日情況說：「我記得佢曾經講過想睇藍眼淚，有晚我就約佢去睇！當然我已經準備晒戒指同一大束花。」嘉樂當晚悉心裝扮去接Samantha，但她一心去睇藍眼淚的她竟然穿拖鞋、沙灘裝，嘉樂即問她：「你唔化妝呀！一陣睇藍眼淚要影相嘛！」Samantha都沒有察覺甚麼，只是化了少少妝出發。到達目的地，她投入的踢水、玩水，此時嘉樂就戰戰兢兢拿出戒指，當時Samantha驚喜尖叫一聲！戴上戒指後甜言蜜言還未出口，她已走回去玩水，嘉樂當時說：「喂！你唔答我嘅？」她便戲弄他說：「搞錯呀！求婚又冇花又唔跪低！」

靚跑到場助興

跟着嘉樂於車邊攞着戒指、花束跪低打算將求婚過程完整做一次時，二人認真之際，突然有3架名貴跑車停在面前，他說：「佢以為我安排咗朋友嚟，3部車停得好靚，太戲劇嘞！點知原來係3個男仔帶3個女仔嚟睇藍眼淚，佢即刻叫我起身。」Samantha笑言：「我做過咁多場婚禮攝影師，聽過好多動地驚天承諾，點都會有啲，但我自己嗰晚係乜都聽唔到囉！哈哈！不過其實過程都好開心，但幾切合我哋人設，我哋平時都好Kai！」

問到二人婚後會否打算生小朋友時，Samantha指要生小朋友，一定要教導得很好，她笑言：「我哋都鍾意小朋友，唔抗拒嘅，但好多嘢需要配合，隨緣啦！」而嘉樂指早前養了一隻貓，發覺自己原來好有父愛，他說：「如果將來有小朋友，我一定係嚴父嚟！」

攝影:Billy.Onair Photography

化妝:Karrie Yum

婚紗:The Wedding Gown

禮服:MODE Tuxedo Regent Place Unique