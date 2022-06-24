新下午茶精選　視覺味道大滿足

下午茶是社交平台的重點打卡項目之一，餐廳或品牌不時推出新主題，讓港人隨時嘗新。近日又有不同主題的下午茶推出，既有選用不同食材，也有精緻的造型，再配合靚人靚景，感覺更加吸引。

茶葉入饌

喝下午茶時，通常配有茶湯去膩解渴，尖沙咀意大利餐廳Da Filippo Trattoria剛推出的Da Napoli-TEA下午茶，多款鹹甜點直接以茶葉入饌，鹹點方面，帕爾馬火腿蜜瓜酥加添了柚子茶醬，酸甜開胃。魚子醬蟹肉沙律魚子醬軟包，法式忌廉包加打碎的紅茶茶葉，入口有茶香。洛神花三文魚迷你漢堡加入了洛神花碎配醃青瓜，清新酸爽。甜點有伯爵茶提拉米蘇杯、玫瑰花荔枝慕絲蛋糕和宇治抹茶雪糕泡芙，讓你一次過感受不同的茶味。

仲夏「泰」美麗

夏天多戶外活動，女士們一邊去玩，一邊要勤護膚保持靚樣。尖沙咀Lady Nara由現時至7月31日和日本彩妝品牌RMK合作，推出「原」美滋「泰」下午茶，茶點以品牌25周年春夏系列作靈感設計，打造出紅桑子慕絲白朱古力唇膏，仿化妝品的胭脂霜牛油曲奇、唇膏牛油曲奇和紅唇牛奶朱古力等。另外有清新的茉莉花焦糖布丁、酸爽的泰國青檸芝士撻和棉花棒棒糖等甜食。鹹點有野菌松露忌廉撻、羊奶芝士吐司、迷你粉紅漢堡和香煎BBQ煙肉雞球卷等，惠顧客人可獲品牌精選王牌體驗套裝，吃下午茶時，若客人於餐廳藤製鞦韆區打卡，上載至個人社交平台並有指定標籤，可獲指定金額現金券。

周年限定優惠

很多時於特別日子，品牌或餐廳都會推出各項優惠。好像大澳文物酒店因應10周年誌慶，推出不同的活動，除有攝影比賽、導賞團和優化工程，由現時至9月30日有10周年期間限定下午茶，客人可用優惠價，在蝦多士伴大澳蝦醬蛋黃醬、脆香大澳蝦醬雞翼、大澳黃金炸魷魚圈、大澳蝦醬豬扒包配薯條和一品炒香苗等10道菜式內揀選1款，再配紅樹林特飲、咖啡或茶慢慢嘆，惠顧2客下午茶的客人，更可獲紀念環保袋乙個。（數量有限，送完即止）

北歐神話

歐洲一向都有很多神話傳說，尖沙咀帝樂文娜公館北歐餐廳FIINDS和芬蘭品牌Lovi合作，於現時至8月31日推出北歐神話饌嚐之旅，下午茶選用神話中的「世界之樹」作主軸，以傳說人物和地方的名字配北歐特色小點，包括刁草漬三文魚脆餅（Ásgarðr）、三文魚子蟹肉羊肚菌酥皮盒（Vanaheimr）、冰島海蝦蛋黃醬牛角包、香烤北海道帶子配雷莫拉德蛋黃醬（Niðavellir）、自家製瑞典煙肉薯丸（Hel）、杏仁奶油泡（Álfheimr）和雲呢拿吉士柑橘撻（Mspellsheimr）等。餐廳亦會為客人送上１杯特色迎賓特飲，享用茶點時，可用優惠價點選「伊登」蘋果特調雞尾酒１杯，感受北歐神話傳說。

群蝶起舞

仲夏花卉盛開，蜂蜜和蝴蝶等也乘時出動，尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro and Bar剛推出「蝶舞翩翩」主題下午茶，鹹甜點以不同的蝴蝶造型出現，又或加入蝴蝶和花卉作裝飾，甜點有蝴蝶龍鬚糖、蝶豆花啫喱、士多啤梨蛋糕卷、法式蝴蝶酥，鹹點有脆炸蝴蝶蝦配杧果莎莎、照燒牛肉刈包、番茄水牛芝士和日式釀餃子雞翼等，加指定價錢可配升級的蝶豆花柑橘梳打、粉紅蜜桃果茶或榛子咖啡，邊吃邊感受群蝶起舞。