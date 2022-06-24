VISION NEXT 100前衞未來黃金甲

VISION NEXT 100兩對鷗翼式車門分別以前、後上揭打開，並採用近乎無縫連接玻璃車窗及車頂的一體式設計，展現嶄新造車技術。（互聯網）

未來，無法預知，但可以創造。而前瞻設計和創新科技就是不斷開創未來的金鑰，深明此道的寶馬(BMW)車廠，早年就趁車廠踏入下個100年之際，帶來一款身披破格黃金甲的前衞未來概念VISION NEXT 100 。

VISION NEXT 100造型設計融合Coupé運動流線和房車優雅氣質設計，拱形車頂，加上受惠於電動車底盤的極短前懸及長軸距特色，為車廂帶來不俗空間感。車上特別採用高反光度玻璃，可減少30%射進車廂的熱力及增加車廂隱私度。兩對前、後上揭打開的鷗翼式車門，採用近乎無縫連接玻璃車窗及車頂的一體式設計，展現嶄新造車科技和技術。車上所有可見和不可見的碳纖部件，全採用由正常碳纖生產過程中的剩餘物料製成，直接回收再利用，一點也不浪費。

銅金色平滑而流線的車身，下配大輪拱及近乎包到冚的車輪設計，成就僅 0.18 cW 極低風阻。尤其在直線行駛時，輪拱與車身保持平齊，達致最佳空氣動力學效能兼有助降低能耗。心水清的車迷應該會問：「包到冚，轉向時個轆點運作？」這要一讚創新的Alive Geometry動態輪拱設計。輪拱四周採用外層是三角幾何線配橙紅色底層的立體結構，能像皮膚般具「彈性」自動「擴張」配合每個轉彎動作。

為車迷提供純粹駕駛樂趣（Sheer Driving Pleasure） 一直是寶馬堅持的造車理念。儘管未來全自動駕駛世代來臨，廠方深信不少駕駛者仍很渴望繼續能享受此等樂趣。故此純電概念既具備全自動駕駛Ease模式，並提供人手駕駛的Boost模式，配合Companion數碼化智能人車互聯科技，實現人車之間的高度聯繫，將駕乘樂趣極致提升。

置於中控台頂正中前端、擁有切割寶石般造型的發光體，就如Companion的「靈魂」，能透過不斷的數據分析、學習和了解駕駛者，自動執行日常任務，並能通過以整塊前擋風玻璃作HUD及設在中控台頂的Alive Geometry三角幾何延伸裝置，提供不同訊息和適當建議等。其中，車廂內的Alive Geometry裝置，跟輪拱上的不同，但同樣有「生命」，由800多個、覆蓋整個中控台頂、會「翻動」的3D小三角形組成，透過局部「翻動」出橙紅色小三角，提醒駕駛者意前方的事故和物體。

啟用Boost人手駕駛模式，只需輕觸中控台上左側的廠徽即可。隱藏的軚環會自動伸出，Companion智能系統將駕駛工作交給駕駛者，同時透過前擋風玻璃HUD，提供路線、方向箭嘴、性能和潛在危險提醒等重要訊息，並藉提供制動、轉向或加速點等建議提升駕駛表現，讓駕駛者體驗更加強烈的駕駛樂趣。

輕觸軚環上的廠徽即可由Boost切換至Ease模式，軚環將收進中控台內，所有駕駛任務由車載的智能系統Companion 即時接管，通過與其他車輛和交通系統通信，確保乘客安全到達目的地。同時借助擋風玻璃上的動態顯示，告知乘客即將發生的任何加速和制動操作及為周邊景點的娛樂設施提供個人化建議等。一對前座自動向門板一側移動，允許乘上客微斜向車廂內就座，營造出輕鬆出行氛圍。值得一提，車廂內飾100%不含皮革，取而代之是使用更具可持續性的高品質紡織品和易於回收的單一物料。