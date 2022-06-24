陶大宇密密接Job「錢」途無限　期待同保錡合唱《倒轉地球》

藝人陶大宇今日（24日）於屯門出席活動。之前因翻唱《倒轉地球》而人氣爆燈的他，近期忙於拍攝電影之餘，更應邀擔任健康食品代言人，認真「錢」途無限！

大宇近期與黃宗澤、陳家樂、張繼聰等拍攝英皇電影《紮職3》，片中演大反派的他說：「戲裏面同鄭浩南爭做話事人，雖然今次係客串，但係都好多戲份，好耐都冇拍電影，可以話係稀客。呢排開工會辛苦少少，因為落雨天氣又焗，同埋江湖片都係夜晚拍，都拍咗幾晚通宵。」講到他與ERROR成員吳保錡合作一事？他笑說：「呢個要問返佢哋，自己都一知半解，暫時就冇傾過嘅，如果佢哋唔嫌棄嘅，我當然有興趣啦。」

大宇在港工作多多，問他會否留港舒服搵錢，不用東奔西走，他說：「自己又鍾意四周圍走，呢10年、8年都習慣咗呢個節奏，喺外面可以睇多啲嘢、識多啲朋友、食多啲美食，自己都鍾意呢個模式。」講到返大陸登台，大宇指要待內地疫情紓緩後才去計劃，他說：「返去要隔離21日，無論工作同心態都要準備，真係好難捱，自己試過兩次隔離，真係頂唔順，期間都係做運動、煲劇，等自己沉澱下。」