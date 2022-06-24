林作出千萬求驗DNA！陳凱琳細佬受唔住壓力要離開香港

前港姐陳凱琳（Grace）龍鳳胎細佬Derek日前晒出與爸爸嘅合照，因佢嘅膚色同混血兒外貌與爸爸「唔似樣」，隨即引起網民熱議！「抽水王」林作尋日（23日）仲話得到媽媽嘅支持，願意出1千萬求驗Derek父子DNA！

到咗今日（24日），林作於社交網留言話已經收到陳凱琳弟弟Derek嘅回應，令到林作都好震驚唔知點應對：「我目前要Process吓先知道要如何應對。我將會於今日下午4點發布消息！」不過佢話冇1500個Like就唔會出Post：「始終我只是反應（映）民意。大家冇興趣就唔好做！」同埋唔係人人都可以睇佢之後Post嘅內容，因為佢將會限制帖文，只有追蹤林作社交網嘅人先可以睇到，令網民感到好期待。

到咗下午5點，林作「找數」於社交網放咗條Derek回應嘅影片，留言指Derek可能因為唔想面對壓力，決定要離開香港：「本人在今早看到他的告白短片後，嚇了一跳。我們沒有人想Derek離開。」佢話會收回所有offer，勸Derek唔好離開香港，仲嗌所有網民都唔再關注呢個驗DNA風波：「我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。一家人和睦最好。昨天才拍片，不需要今日就鬧脾氣。本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。只要你願意留下來，我保證，我立即轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。

各位，我們必須在不影響到別人一些底線的情況下滿足好奇心，原本我以為鄭先生說一家人心情不受影響，我才放心繼續，但原來已經影響到要道別，我就10萬個不願意了。各位，我們一起，用最衷心的態度，向Derek呼籲：Derek 不要走！」