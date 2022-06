【開業優惠】DUTY ZERO by cdf首間城中美酒專門店登陸東薈城

【營業資訊】DUTY ZERO的Pop-up概念店於上年3月開業後,憑藉出售精選的環球佳釀及「旅遊零售」限定版美酒,成為酒迷們購物的夢想選店。這次 DUTY ZERO正式進駐東薈城,開設首間城中美酒專門店,讓酒迷們日後可一站式選購更多各國的美酒佳釀。新店開業期間,顧客以消費券購物可享折上折優惠,全單最高可減高達港幣180元;cdf會員更可尊享積分獎賞,於中免集團全球近50間免稅店及網店作抵銷使用;在6月24日至26日期間,尊貴香檳品牌 Ruinart 以8折發售、指定冰酒7折的優惠更延長至6月30日。此外,顧客購物後亦可獲贈型格皮革證件套一個及價值HK$150的網店優惠券,數量有限,送完即止。

DUTY ZERO的環球精選品牌,包括知名蘇格蘭單一麥芽威士忌麥卡倫(Macallan)、法國精品干邑軒尼詩(Hennessy)、國際著名的氈酒品牌亨利爵士(Hendrick’s Gin)、潮流清酒獺祭(Dassai)、澳洲最著名的紅酒品牌之一奔富(Penfolds)、優雅的法國香檳酩悅(Moët)以及中國聞名的白酒貴州茅台酒(Moutai)等,將以優惠價格發售,讓一眾酒迷以最優惠的價錢品蘊全球極致。

各款人氣日本威士忌將於DUTY ZERO專門店開賣

近年日本威士忌的人氣不斷升高,DUTY ZERO 為答謝酒迷的支持,特別引入多款珍藏日本威士忌於店內發售,酒迷可以在 DUTY ZERO 專門店以優惠價格,購買極具人氣的北海道厚岸酒廠二十四節氣系列——大寒、嘉之助單一麥芽威士忌 2021 第二版、駒之岳單一麥芽威士忌 2021 限量版及津貫熟成2022 限量版,未來將有更多高人氣日威進駐 DUTY ZERO 的專門店及網店,記得關注 DUTY ZERO 的最新消息。