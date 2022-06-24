張振朗拍劇遇靈異事件　龔嘉欣喪食驚變「肥鬼」

藝人張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、蔚雨芯、阮嘉敏、魯振順和謝雪心等，今日（24日）為新劇《靈戲逼人》拜神，龔嘉欣劇中飾演女鬼，與張振朗人鬼情未了，近日開工經常要拍通宵，嘉欣戲內戲外都好為食，笑言會愈拍愈肥，驚變「肥鬼」，她說：「忍唔住口，愈拍愈脹，夜晚食嘢先有能量，試過唔食宵夜就頭暈。」張振朗透露因有一段時間冇做運勳，開始變瘦，希望回復建碩身材。

問到拍劇期間有否遇過靈異事件，振朗爆出他與嘉欣在香燭店拍攝期間，用藍芽耳機與嘉欣聯繫，但卻傳來一把陌生女聲，他說：「耳機傳來一把女人聲，過一陣又講多次Halo，原來聲音係開機模式，一開機就有，係誤會。」他自認較易招惹靈異事件，以前住酒店試過床頭燈無故自動亮燈3次，故他在香燭店拍攝時也感毛管戙，好敏感。嘉欣表示一早戴定護身符，不過她角色雖然是女鬼，但其實搞笑居多，試過要化一個粉紅色眼妝飄來飄去，爬在地上聞香，又被防護網反彈落地等。

振朗戲中有場彈琴戲，為求效果，無學過琴的他，全靠死背，1個星期內學曉彈奏一首《La La Land》一首他好鍾意的歌，獲嘉欣大讚有天分，他就講笑自己冇考過級，只是平地。而嘉欣都有挑戰，戲中她要挑機唱《鳳閣恩仇未了情》，但唱到走音，她說：「之前拍《水髮胭脂》同蓋鳴暉合作過，想請教吓佢，自己都驚不過會盡力，希望出來效果唔好太差。」至於2人的親熱戲份只限錫嘴點到即止。

提到今晚播放《十八年後的終極告白2.0》大結局，嘉欣透露自己都有追劇，今晚要開廠，已向監製申請睇電視，提到傳聞她是終極「Big Boss」，她耍手否認，笑稱已忘記了。