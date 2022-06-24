本日日本：角落生物10周年Cafe 東京大阪開催

由San-X創造的擬人角色角落生物療愈可愛，俘虜一眾大小朋友的心。轉眼今年已經是他們誕生10周年，為了慶祝這個重要的日子，「角落生物10周年Cafe」於7月1日及22日起分別在東京及大阪期間限定營業，設計精緻又得意的餐點加上精心布置的環境，粉絲們又怎可不去呢？食品有各種主菜、甜品及飲品，包括主打的「慶祝10周年漢堡扒」，用料十分豐富，有煎蛋、沙律及漢堡扒，旁邊的米飯更變成藍色恐龍模樣並拿着10周年旗幟，樣子可愛，最特別是米飯外形可變成白熊、貓咪、炸豬扒等角色模樣，迎合不同粉絲的喜好。甜品也有很多款式，例如刨冰、芭菲、班戟等，全部都有角落生物的可愛造型，同樣可以選擇喜愛的角色，對粉絲來說實在貼心。同場更有10周年限定商品，包括鎖匙扣、磁石、玻璃杯、銀包、膠紙、吊飾等，不妨帶晒返屋企！

東京場：TOKYO BOX cafe＆space東京Solamachi店

日期：7月1日至9月4日

地址：東京都墨田區押上1-1-2東京晴空塔城．Solamachi 1樓

大阪場：Abeno contact

日期：7月22日至8月28日

地址：大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1-6-1 Q's Mall內4階