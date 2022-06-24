十八年後2.0︱陳山聰女裝替身曝光　原來係佢…

劇集《十八年後的終極告白2.0》結局周高潮一浪接一浪，陳山聰以女裝現身發表「終極告白」，承認殺害多人，堪稱殺人狂魔，而譚俊彥（Shaun）則差點被活埋。網民都大讚劇情出乎意料，兇手好難估。山聰搶盡焦點，除獲網友大讚好戲，其艷麗女裝打扮亦贏盡好評，網民直指與姚嘉妮撞樣，就連姚嘉妮亦忍不住上載山聰女裝樣靚相兼留言：「乜料呀？做乜扮我。」

劇組公開山聰男扮女裝花絮片，原來鄧伊婷在劇中不單止飾演女警，更有份為金髮女郎版山聰做替身。鄧伊婷擁有1米72高挑身材，演山聰替身絕對勝任，片中兩人齊齊回眸一笑，十足兩姊妹，難怪山聰笑言：「係我替佢，定係佢替我？」

譚俊彥的演出亦不容忽視，他被山聰埋在沙中，更遭對方用「蟲蟲」灑面，嚇得瘋狂嗌救命。Shaun受訪時透露是次活埋戲相當不簡單：「因為被埋之後，超過三、四個鐘完全唔郁得，雖然我一啲都唔驚蟲同埋『小強』，但為咗戲劇效果，我又要表現到好驚好驚，都好花氣力。」談到繼《十八年後》再與山聰合作，他坦言大家默契十足：「如果唔係山聰，好多戲我都唔識做，活埋戲就係其中一場，因我同佢係百分百信任對方，可以幫助到大家進入角色情緒。」他續指拍攝期間充滿負面情緒：「好彩今個星期大結局，同大家過完癮之後，就可以變番正常嘅譚俊彥，大家唔使再見到咁奸嘅譚俊彥！」