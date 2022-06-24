「環球設計大獎 2021」得獎公布　虛擬展覽進入流水山脈間觀476個國際獎項

【特約報道】1975年成立，現為亞太區最歷史悠久和最具規模的跨界別設計大賽之一「環球設計大獎2021」(下稱「大獎」)，得獎作品名單已於2022年6月24日，香港時間下午2時，正式於線上公布。

是屆大獎，由24位國際級設計大師組成評審團，分別為平面、數碼、產品、空間、設計客戶、最佳體驗、最具影響力及創意新銳等八大設計類別，並首次採用「跨媒界方式」線上、實物雙評審機制，從多逾2,000件來自世界各地的參賽作品中，頒發超過400個獎項，獲獎作品乃實至名歸。

值得一提的是，在云云獎項中，除了金、銀、銅及優異獎外，大獎亦設有「香港之最」獎項特別嘉許香港設計師，及「評審之選」等獎項，同時亦因應品牌的重要性，設計師與品牌的關係，首創「設計客戶獎」，共同頒發獎項予設計師及其品牌客戶，加深兩者之間合作，於疫情下讓更多品牌、大眾知道設計和品牌的重要性，乃首創之舉。

線上頒獎典禮

因疫情關係，本屆大獎一改傳統，以線上模式舉行「頒獎典禮」，並邀請了環球球設計大獎2021評審靳埭強博士, SBS, BBS 、梁昆剛先生、香港設計師協會主席葉憬翰先生、環球設計大獎2021項目策展人江培強博士及一眾頒獎嘉賓施家禮先生、許迅先生為大獎頒發金獎、評審之選及銀獎等獎項。

虛擬展覽概述

大獎亦同步，以「線上虛擬展覽」代替以往實物展出，以「文化自然」作主題，融入冰、水、流動等效果，以數碼媒體設計角度帶出不一樣的虛擬展覽，打破固有的傳統理念，在流水山脈間展出 476 個得獎作品，讓觀眾體驗另一種觀展模式。

不但讓世界各地朋友，不受時間地域限制，都可飽覽各得獎作品的風采，細聽得獎者分享感言，展覽中更可重溫「GDA 2021活動回顧」精華片段，以及觀賞由香港特別行政區政府商務及經濟發展局 邱騰華局長 GBS, JP 親自錄像的恭賀片段。

超卓作品精華

本屆得獎作品囊括不少國際及本地設計作品，本地設計師更是精英薈萃，得獎作品包括街知巷聞，全港超過 30 個回收點的「綠在區區 - 回收便利點」、榮獲全球雙料總冠軍的空氣清新燈「Airluna」、國際眾籌成功並獲多個國際獎項，包括紐約設計金獎的「Exlicon 多功能橢圓形圓規」、與香港文化博物館合作的「時間的見證」體驗展、致力推廣字體及文字設計的數碼平台「Typeclub 梯級」等等。

虛擬展覽日期：2022年6月24日(星期五) 至9月23日(星期五)