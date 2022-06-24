岑寧兒九展開處女演唱會　ERROR肥仔孖女友睇騷認復合

歌手岑寧兒（Yoyo)首個處女演唱會《岑寧兒 Home is….》昨晚（23日）在九展舉行，不少藝人都有到場支持，如岑寧兒媽媽劉天蘭、江海珈（AGA）、羅孝勇、王丹妮等。其中，人男團ERROR成員梁業（肥仔）孖住女友阿芬一齊睇騷，更大方承認二人早前已復合，令一班粉絲都好戥他們開心。而肥仔在社交網貼出Yoyo台上演出的影片，更寫上：「I really love this song！」更送上心心畀Yoyo。之後，Yoyo在社交網貼出照片寫到：「呼！頭場前的頭場，完成！謝謝！睡覺！明天繼續！」睇來狀態不錯！

音樂會圍繞「家」主題，岑寧兒站在約兩三層樓高的巨型盒子中出場，以《這裡》及《叮叮車》為音樂會揭開序幕，全場氣氛熾熱，唱完一系列慢歌，她又唱出多首具節奏感的歌曲《月球人》、《盡力呼吸》、《沒故事的人》等等。

當她演唱《戒口》有一群舞者到台上進行表演，她搞笑地說：「唔好以為我會跳舞啊！」令觀眾大笑，唱罷後，她終於介紹表哥、組合Swing成員Jerald（陳哲廬）擔任嘉賓出場時，她說：「好難得佢喺加拿大返嚟，由細都係唱佢嘅demo，第一次唱和音都係佢搵我，但係我地唔係好多機會可以咁樣合作，所以我好開心好珍惜呢次機會！佢嘅出現對我嚟講實在太重要。」

她又站於飛天板車吊台到達場地中心與觀眾作近距離接觸，她說：「比我想像中高好多！」隨後更與觀眾大玩合唱遊戲，打成一片，最後她要兩度安哥，觀眾才不捨地離開。