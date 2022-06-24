【Zac玩Zac食】下一站西澳

好多朋友都知道我第二個家在西澳州珀斯，至少每5年返去一次，除咗探親亦因為要換車牌；疫情期間已經兩次改咗機票但仍然未能成行，雖然當地早在今年3月已全面放寬入境限制，基本上香港可以接種的兩款疫苗也被承認，打咗針就去得，但無奈航機班次仍未全面回復，返港後仍雖酒店隔離7天，而且好難訂房，所以只能繼續期盼。

日前相約班旅遊精飯敍，講起家鄕西澳州，原來這兩年多咗好多新景點，好似喺珀斯市中心Matagarup大橋可以玩全新刺激高空飛索Zip & Climb，先爬上70米高嘅觀景台，一覽珀斯市美景，然後去35米高嘅滑索平台，以時速最快75公里飛越Derbal Yerrigan天鵝河400米，滑行返去Burswood Park，齋睇相都覺得刺激！

靜態啲嘅可以去位於Mandurah嘅澳洲首個木製雕塑小徑，全程將展示數件由丹麥著名藝術家Thomas Dambo創作嘅巨型木製雕塑，每件高達5米嘅作品，感覺非常壯觀，真係愈講愈興奮，大家約定通關後下一站西澳，一齊去擁抱大自然，Adventure Awaits！

Profile：Zacky Sun

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