陳靜演進擊的小三捏朱晨麗頸：仲要拎刀殺佢！

由鄭嘉穎、陳靜（Dada）及朱晨麗（朱朱）主演的愛情驚慄電影《焚身》近日推出全新預告片，戲中Dada化身進擊的小三，為進一步接觸嘉穎，不但登堂入室成為對方兒子的鋼琴老師，還因妒忌而刻意用琴蓋夾傷朱朱手指。

Dada在開拍前特別找鋼琴老師學習彈鋼琴，她因擔心朱朱安全，在拍攝該場口前堅持要親自試一次：「劇組話已經做好安全措施，但我都想夾一下自己隻手，睇吓係咪真係夾唔到，朱朱好專業，不斷話冇問題同唔會驚，我好欣賞佢。」

除了夾手指這幕外，另一幕Dada要推開朱朱，由於走廊較窄，朱朱很容易就會撞到樓梯扶手的角位，不過朱朱覺得要有危機感才好看：「以前都有拍過動作戲，所以會大膽啲，希望出嚟效果令觀眾真係會驚，真係跌落去先算成功，如果就住就住就唔夠真，依家啲觀眾好聰明。」

提到今次兩人首度合作，Dada表示十分開心，因平時都有留意對方：「我同朱朱有好多打鬥場面，其中一場我要拎住把刀想殺朱朱，因為現實中冇可能發生，所以大家可以在戲做吓啲咁瘋狂嘅事。」朱朱稱見到Dada不斷催眠自己進入角色，大讚對方細心：「因為Dada要揸住我條頸，佢怕太大力會頂到我嘅喉嚨令我唔舒服，所以好多時都有留手，我就同佢講唔好留手，我需要嗰種感覺。」