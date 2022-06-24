楊天宇自揭傷心往事　細個被同學笑矮仔

英皇藝人楊天宇（Angus）、黎峻（Kenneth）及樂壇新人洪助昇（Aiden）日前出席活動，三人平均身高達185cm，剛跟謝霆鋒拍完電影《海關戰線》的Angus表示小時候很細粒，更被同學取笑是「矮仔」，他又自揭傷心往事：「小學六年班去主題公園排隊玩跳樓機，排咗兩個鐘先到我，但我高度爭一、兩寸玩唔到，我喊咗成日，好唔開心。」他笑言可能因此淚激發潛意識，到中一升中二暑假，突然瘋狂飆高，他笑說：「好多同學問我做乜飆高咁多，我話食咗增高奶粉，佢哋全部都信。」

黎峻都有份拍攝《海》，他也是中二、三開始長高，他自覺是跟喜歡飲牛奶有關：「我覺得想高就要吸收鈣質，細個已經好鍾意飲牛奶，媽咪佗我日日飲牛奶，我諗都有關係。」而剛推出首支作品《憑實力單身》的Aiden則相反，從幼稚園開始已經高人一等，他說：「我係遺傳嘅，讀bb班已經高過晒有同學。」他認同Kenneth指長得高跟飲食有密切關係，特別是奶類製品。

生得高大也有麻煩事，他們乘搭交通工具時經常撞到頭，Kenneth說：「每次同朋友自拍，我都被做『人肉自拍棍』一定係我揸機，因為比較高、手又長。」但得183cm的Angus卻自嘲跟他們出席活動，他有壓迫感：「成日要『顎』高頭同佢哋傾偈。」