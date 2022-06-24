極品美熟女　柔情鬥剛強

寫真界兩位極品美熟女矢部美穗同熊切朝美，睇吓邊個最有魅？（互聯網）

提到熟女，好多男人都會覺得係年華老去兼身材走樣，但係不論係日本嘅寫真界定AV界，都有好多出色嘅熟女話畀大家知，年紀完全唔會影響魅力！今日就搵嚟寫真界兩位極品美熟女矢部美穗同熊切朝美嚟個比併，睇吓邊個最有魅！

重出江湖

日本寫真界無分國界、膚色同年齡，好多不同年齡層嘅美女各展美態，當中更有唔少年逾40歲依然美艷動人，好似矢部美穗就係其中一位美熟女。今年44歲嘅佢，氣質溫文儒雅，笑起上嚟甜美又充滿陽光氣息，而且肌膚白滑身材婀娜，一啲都唔會比後生女輸蝕！

佢由出道至今已經有30年咁耐，1992年參加美少女選舉獲得冠軍，繼而投身藝能界搵食，除咗拍劇同做主持，亦同另外兩位女藝人組成「Q.T」女子組合載歌載舞。咁都未算叻，因為美穗嘅藝能發展可以話係全方位，連做競馬資訊節目都撈埋，不過佢就曾經因為連續估錯晒啲賽果，搞到願賭服輸要剝光豬拍寫真，不過寫真都係三點不露，最後都係睇到屁股罅咁啫。早前，美穗相隔7年之後再次推出寫真DVD，就話拍攝時有少少唔習慣，仲話完成演出之後搞到肌肉痠痛添！

矢部美穗

年齡：45歲

身高：5呎2吋

三圍：33C-23-34

振作起飛

除咗矢部美穗之外，亦有另一位年過40歲嘅超班美熟女喺寫真界保持活躍度，佢就係熊切朝美喇。今年42歲嘅佢，同美穗嘅氣質完全唔同，美穗屬於柔情似水型，朝美則屬於陽光活力型，擁有一身古銅色肌膚，身材凹凸有致，肉地仲相當結實兼富有彈性，一睇就知佢平時勤力做運動，唔怪得早前連寫真女王熊田曜子都要搵埋佢同另一位美熟女塩地美澄一齊拍寫真，齊齊大賣熟女風情喇！

同樣，佢好早就加入藝能界搵食，成為女子組合「METAMO」嘅成員，2002年組合解散之後，佢就去到仙台一間歌舞俱樂部演出，之後輾轉做咗天氣女郎，更有機會為知名舞台劇場《志村魂》演出。後來，朝美喺感情路上受到重大打擊，原因係愛郎片岡愛之助被藤原紀香橫刀奪愛，搞到情緒跌落谷底！經過一段日子之後，佢終於收拾心情重新振作，家陣唔單止喺寫真界發展順利持，最近仲拍埋電影擔任女主角添！

熊切朝美

年齡：42歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-23-33

第1回合

鬥美色

矢部美穗年過40歲都仲係皮白肉嫩，真係好難得，而且面上似乎冇咩歲月留痕添！至於熊切朝美雖然睇落比美穗殘少少，但係一副健美身材火辣十足，相當吸睛！

第2回合

鬥情路

熊切朝美曾飽受情傷，家陣清心寡慾唔再拍拖，專注發展事業。相反，矢部美穗喺情路上就美滿得多喇，最近仲宣告同年紀細佢一歲嘅騎師山林堂信彦結婚，恭喜晒！

第3回合

鬥產量

矢部美穗雖然狀態甚佳，但係剛剛喺4月推出最新嘅寫真DVD之後就話唔會再出碟，至於熊切朝美就依然努力炮製寫真DVD畀大家睇，嚟緊7月又有新作推出喇！

各有特色

矢部美穗肌膚白滑鮮嫩又身材婀娜，而且氣質柔情似水，相當有吸引力；至於熊切朝美就屬於健美戰鬥格，火辣十足，兩人一柔一剛咁真係各有特色，難分高下，所以今次嘅比併結果一於打和啦！