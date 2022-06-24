豹紋代表野性同熱情，而喺四仔中嘅豹紋則代表癡女本性，現好多狂野系脫星演出時都會以豹紋造型登場，目的正係想提升佢哋嘅癡女魅力，依家即刻睇吓呢幾部豹紋主題作品，感受一下佢哋有幾狂野啦！

如狼似虎

有人話熟女係性中狼虎，為咗能令四仔迷感受到熟女對性愛嘅渴望同熱衷，片廠MILFED便炮製出呢套《MILF Service》，務求令四仔迷體驗到飢渴熟女嗰種慾求不滿嘅表現，並搵嚟Brandi Love、Alexis Fawx、Coco Lovelock等人氣脫界熟女演出。據片廠稱，透過呢班星光熠熠嘅熟女，以及佢哋豐富嘅床上經驗，話畀大家知乜嘢至叫做完美嘅性愛體驗，尤其係當佢哋施展口愛及騎乘功夫時，更係會令你從床上初哥，變成知情識趣嘅男人，問題係你嘅體能能否應付到佢哋無盡嘅攻勢！

激戰黑人

正所謂「黑人兵器長又粗，脫星份工唔易撈。」黑人男優天賦異稟，加上體格精壯過人，脫星要同佢哋上床過招，真係少啲體能都唔掂！不過，脫星Christina Shine坦言最愛黑人男優，想知點解，就要睇呢套由MixedX為佢度身訂造嘅《Christina Shine Loves Black Guys》。一開始佢先剖白自己鍾愛黑人男優嘅原因，跟住為滿足佢嘅慾渴望，便安排咗四位身材健碩，兵器比大雪茄仲要粗壯嘅黑人男優，輪流同佢進行床上激戰，激烈嘅肉體碰撞，加上高分貝嘅叫床聲，真係好刺激呀！

谷到要爆

慾火會唔會谷到爆？正常情況係唔會嘅，但發生喺四仔嘅話，就唔同講法，好似呢套由Girlsway推出嘅《Sex Sells》咁。作為片廠今年嘅重頭作之一，搵嚟Gus Delario、David Lord及Anatomik Media三位導演聯手執導，由Brooke Banner、Christie Stevens、Emma Starletto等多位天后級脫星演出，故事講佢哋因為某啲原因，生活Dry到爆，只係對過慣夜夜笙歌、晚晚溝仔嘅佢哋，又點能夠忍得住呢？終於佢哋慾望大爆發，換上一身豹紋裝空群而出搵男人曳曳！

碟評

豹紋嘅吸引力有幾勁？足以勾起四仔迷嘅原始本能！而講到癡女本能嘅話，《MILF Service》嗰種飢渴熟女狂野又急色嘅演出，絕對係將癡女嘅本性盡情發揮，單係睇佢哋點樣玩弄小鮮肉，搞到令佢哋虛脫起唔到身，就知床戰有幾咁激烈。《Christina Shine Loves Black Guys》嘅激戰黑人男優，同樣狂野兼重口味，尤其係睇到Christina Shine非常享受又肉緊嘅嘅表情，就已經充滿官能刺激。至於《Sex Sells》嘅官能刺激度亦相當高，係一套唔錯嘅作品。