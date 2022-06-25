【是日通勝】

農曆五月廿七

壬寅年 丙午月 己酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：掃舍、理髮、祭祀

忌：交易、作灶、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：25、35、37、41

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢比上不足比下有餘，保持樂觀最重要。

金牛座：幸福要靠自己爭取，守株待兔難獲愛神眷顧。

雙子座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

巨蟹座：幸運指數排第一，財運非常好，投資可一試。

獅子座：運勢有起伏是正常的，要有居安思危的想法。

處女座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

天秤座：需注意人際溝通，遇到困難才不會孤立無援。

天蠍座：善有善報，霉運會遠離你，佩戴玉器助開運。

人馬座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象必須留意其人品。

山羊座：趁好運為事業付出多一點努力，成功機會大！

水瓶座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

雙魚座：多留意朋友圈，單身者有望看到脫單的曙光。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）兔 脾氣差

鼠：凡事都力求完美，小心健康被壓力拖垮。

牛：求知欲強，抽空與長輩交流會有所得着。

虎：桃花運不錯，單身者有邂逅良緣的機遇。

兔：是日沖煞，瑣事纏身，要好好控制情緒。

龍：貴人運強，善用口才，開單簽約冇難度。

蛇：事業一帆風順，可趁周末享受家庭生活。

馬：運勢不錯，各方面都朝着好的方向發展。

羊：人際關係好，努力提升自己，易獲提攜。

猴：已有伴侶者宜加強溝通，避免感情轉淡。

雞：謀事忌高調，提防小人眼紅而遭受整蠱。

狗：身心狀態差，工作遇阻力，宜保持低調。

豬：自信心強，遇上棘手問題也能一一化解。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

12星座養生方法（一）

白羊座：飲茶養生

每日飲茶的人，能夠有效吸收茶葉中所含的茶多酚和氨基酸，為血管和動脈提供更好的保護，經常動氣的白羊座，相信多飲茶有助紓緩神經和消除緊張，緩衝急速節奏所帶來的壓力。

金牛座：順時養生

很多古典著作中，強調一年四季都應該有不同的養生方法，地上萬物皆有生、長、收、藏，這是順應四時氣候變化的規律，人體也是一樣，所以在衣食住行各方面，可以因時制宜，調節自己的生活行為。

雙子座：抬頭看天空

每當外出時仰望天空，感受季節、天氣、大自然的美麗，雖然是很細微的事，不過只花5秒鐘的時間，學習集中精神於某些事物，不要那麼容易被周圍的雜念干擾， 這種刻意的放鬆，就好像身體重新啟動的動作，非常重要。

巨蟹座：進補養生

不論是情緒、飲食、生活習慣、氣候都會對健康造成影響，進補養生可以從順應季節的改變來保養五臟，嘗試按傳統醫學，順應四時用滋補藥物調理陰陽，達到強身防病的功效。

獅子座：學習感恩

世上有很多事情都不是理所當然的，學習懷着感恩的心，心裏虔誠恭敬，雙手合掌於胸前，身心保持自然放鬆、寧靜、喜悅，當你能夠和天地交心，這個感恩的心就是幸福的泉源。

處女座：呼吸養生

容易陷入精神緊張狀態的處女座，就要學懂以呼吸來減壓，呼吸就是生命力，每天只要用幾分鐘來覺察呼吸，有意識的延長並加深每一口呼及吸的氣，這個專注的練習，可幫助滋養生命。